Alexa comemora Star Wars Day com interações e curiosidades da saga

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/05/2021 | 06:18



Hoje é comemorado o Star Wars Day, que celebra a famosa franquia cinematográfica criada por George Lucas. A data foi escolhida pela pronúncia em inglês de “May the 4th” (“4 de Maio”) se parecer com a célebre frase da saga “May the force be with you” (“Que a força esteja com você”). Neste ano, a Alexa, inteligência artificial da Amazon, não ficará de fora da celebração.

Além de trazer curiosidades da data e da saga, Alexa comemora Star Wars Day com um “Bom Dia” especial. Fãs da franquia ainda podem pedir para a assistente imitar personagens e fazer uma série de perguntas divertidas.

Abaixo, o que dizer para você e Alexa comemorar o Star Wars Day:

Alexa, modo Star Wars

Alexa, frases de Star Wars

Alexa, que a força esteja com você

Alexa, imite o Darth Vader

Alexa, imita o Yoda

Alexa, imite o Luke Skywalker

Alexa, imite o R2-D2

Alexa, imite o C-3PO

Alexa, imite o Chewbacca

Alexa, imite a Princesa Leia

Alexa, eu te amo

Você também pode saber mais sobre o Star Wars Day fazendo as seguintes perguntas:

Alexa, quantos dias faltam para o Star Wars Day?

Alexa, o que é o Star Wars Day?

Alexa, você gosta de Star Wars?

Alexa, Star Wars tem algum Oscar?

Alexa, qual o número de prêmios de Star Wars?

Alexa, Star Trek ou Star Wars?