Lucas Penteado fala sobre como será o reencontro com outros participantes do BBB 21

02/05/2021 | 10:10



Como você viu, o Big Brother Brasil 21 está chegando ao fim e agora os participantes vão marcar alguns encontros e matar a saudade dos momentos bons que tiveram dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Lucas Penteado, por sua vez, teve alguns problemas com alguns brothers e acabou decidindo abrir mão da disputa por 1,5 milhão de reais do prêmio do programa e agora, meses depois, o ator deu uma entrevista para o Extra comentando como será o reencontro com os colegas de confinamento.

- Não guardo mágoa de nada, mas não vou ser hipócrita: estou ainda muito mexido e magoado com as situações que aconteceram lá dentro. Rezo todos os dias para que essas pessoas consigam reestabelecer suas carreiras. Deus é maravilhoso e perdoa todas as pessoas. Eu não tenho que perdoar ninguém.

O artista ainda contou durante a entrevista que acredita que em futuro breve conseguirá e voltará a falar normalmente com todos os outros participantes do BBB 21.

- No momento, eu preciso me resguardar, colocar a cabeça no lugar, porque todos aqueles acontecimentos não foram brincadeira.

Para quem não lembra o ator sofreu até bifobia dentro do confinamento, mas esse problema de querer ver os participantes não se dá para Juliette que tem toda a torcida do rapaz que acredita que ela vai faturar o prêmio do programa.

Lucas Penteado também viveu na casa um grande beijo em Gilberto, e mesmo os dois trocarem carinhos durante uma festa, o ator preferiu mesmo assim torcer pela maquiadora do que pelo economista, e ele falou sobre Gilberto na entrevista.

- Ele é um querido, incrível. É meu parceiro, fechamento, irmão para o resto da vida. Se vamos ter algo [um namoro] aqui fora, não sei. Relacionamento não é uma coisa tão simples, principalmente quando a gente é artista e tem agendas corridas. Mas ele vai ter um amigo para a vida inteira.

Esperamos que ele tome a melhor decisão e que assim que possível, consiga conversar e encarar os brothers de confinamento novamente