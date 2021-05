Doncic brilha com 20 assistências e comanda virada dos Mavericks sobre Wizards

02/05/2021 | 08:34



O Dallas Mavericks conquistou uma dramática e emocionante vitória sobre o Washington Wizards de virada, por 125 a 124, em duelo da NBA no sábado. O triunfo foi conquistado nos instantes finais e teve como o protagonista o esloveno Luka Doncic, o ponto alto de uma virada espetacular do time do Texas.

A franquia texana engatou a terceira vitória consecutiva e assumiu o quinto lugar da Conferência Oeste. A queda fora de casa deixou os Wizards no décimo lugar da Conferência Leste, no limite da zona de classificação aos playoffs, com 29 vitórias e 35 derrotas.

Os Wizards ficaram perto de confirmar a vitória ao chegar ao quarto final com vantagem de oito pontos (97 a 89) e a confiança elevada após serem superiores nos primeiros quartos. Os Mavericks, no entanto, buscaram uma reação impressionante para igualar o placar faltando pouco mais de sete minutos para o fim, em bela infiltração de Tim Hardaway Jr: 107 a 107.

Faltando nove segundos para o fim do jogo, Doncic encontrou Finney-Smith na linha dos três pontos e ele não desperdiçou: 125 a 124. Beal ainda teve a oportunidade de dar a vitória aos visitantes, mas errou o arremesso final.

O armador esloveno foi o grande destaque da partida ao alcançar um "triple-double" de 31 pontos, 12 rebotes e incríveis 20 assistências. Do outro lado, Beal não acertou a cesta que poderia dar o triunfo ao time da capital americana, mas fez um bom jogo, com 29 pontos. Melhor ainda foi Russell Westbrook, cestinha do duelo, com 42 pontos, além de ter apanhado dez rebotes e dado nove assistências, ficando a uma de atingir dois dígitos em três fundamentos. O brasileiro Raulzinho deixou a quadra oito pontos, nove rebotes e quatro assistências.

O Golden State Warriors conseguiu derrotar o Houston Rockets por 113 a 87 graças novamente à atuação de destaque do astro Stephen Curry, que despertou no terceiro quarto, quando anotou sozinho 23 pontos. Depois de não começar o jogo com a mão quente, ele acordou após o intervalo e comandou o triunfo do time de San Francisco, terminando o jogo com 30 pontos.

Em décimo no Oeste, os Warriors continuam no limite da zona de play-in com 32 vitórias e 32 derrotas, empatados em aproveitamento com o San Antonio Spurs, nono colocado, que tem dois jogos a menos. Os Rockets amargam a lanterna do Oeste e já estão eliminados.

Em casa, o Utah Jazz sofreu diante do Toronto Raptors, mas virou o jogo no quarto final e saiu de quadra com triunfo de 106 a 102. Bojan Bogdanovic foi o cestinha do confronto, com 34 pontos e foi determinante para a vitória que levou o time de Salt Lake City de volta ao topo da Conferência Oeste, com 46 vitórias e 18 derrotas. Os Raptors, com 26 vitórias e 38 derrotas, estão apenas em 12º lugar no Leste.

Fora de casa, o Denver Nuggets desbancou o Los Angeles Clippers por 110 a 104 graças a outra grande exibição de Nikola Jokic, autor de 30 pontos, 14 rebotes e sete assistências. Os dois estão colados na tabela do Oeste, com o time do Colorado no terceiro lugar, à frente da equipe da Califórnia por ter uma derrota a menos - 21 contra 22.

O Indiana Pacers atropelou o Oklahoma City Thunder por 152 a 95. A equipe de Indiana anotou 82 pontos apenas no primeiro tempo em um jogo excelente de Domantas Sabonis, que registrou um "triple-double" de 26 pontos, 19 rebotes e 14 assistências.

Confira os resultados dos jogos de sábado da NBA:

Charlotte Hornets 107 x 94 Detroit Pistons

Houston Rockets 87 x 113 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 108 x 97 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 107 x 124 Miami Heat

Orlando Magic 112 x 111 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 136 x 140 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 95 x 152 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 125 x 124 Washington Wizards

Utah Jazz 106 x 102 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 104 x 110 Denver Nuggets

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Boston Celtics

Charlotte Hornets x Miami Heat

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Houston Rockets x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors