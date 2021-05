Sob as bênçãos da Santa Cruz

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 00:01



Muita coisa mudou desde então, com a formação da Represa Billings engolindo o Rio Grande e transferindo o núcleo central do povoado para os arredores da capela de Santa Cruz. Sobreviveram três referências:

1 – O verde com a fauna e flora locais. Exuberante. Mesmo com a abertura de vários loteamentos residenciais.

2 – A estação ferroviária, apesar das agressões que o equipamento vem sofrendo.

3 – E a capela de Santa Cruz, parcialmente depredada e depois reformada – ela que se coloca como o mais antigo templo religioso do Grande ABC, com notícias que levam ao século XVII, portanto, anterior à própria festa do Pilar Velho, em Ribeirão Pires, nascida no século XVIII.

AS FESTAS

A de Santa Cruz (em maio), juntamente com a de São Sebastião (em janeiro), são as duas mais antigas da cidade.

No caso da Festa de Santa Cruz, Rio Grande da Serra a manteve em 3 de maio, mesmo que a Igreja tenha feito uma grande alteração quando da reforma litúrgica após o Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965.

Até então, eram duas festas.

3 DE MAIO

A chamada “In Inventione Sanctae Crucis”, isto é, a data em que Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, encontrou a verdadeira cruz em 3 de maio do ano 326.

14 DE SETEMBRO

Dia em que a Igreja comemora a ‘Exaltação da Santa Cruz’, pois foi no dia 14 de setembro do ano 335 que foi consagrada a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém.

UNIFICAÇÃO

Com a reforma, o calendário da Igreja unificou as duas festas numa única comemoração, em 14 de setembro, o que não impediu que a aniversariante Rio Grande da Serra mantivesse o 3 de maio no auge das suas celebrações. E amanhã, gente, é 3 de maio..

Diário há meio século

Domingo, 2 de maio de 1971 – ano 13, edição 1525

Esportes – Dois atletas estrangeiros, o norte-americano Rex Fazaro e a uruguaia Lilyan Castilho – venceram ontem (1º de maio de 1971) a 22ª Travessia de São Paulo a nado.

A prova foi promovida pela primeira vez no ABC, na parte da Represa Billings que margeia o Parque Municipal de São Bernardo.

Em 2 de maio de...

1890 – Governo do Estado nomeia um conselho de intendência para governar o recém-criado município de São Bernardo, hoje Grande ABC.

Integravam o conselho: coronel Oliveira Lima, José Dal Zotto e Francisco José da Silva.

Caberia ao conselho dirigir o município até a eleição dos primeiros vereadores, o que ocorreria somente em 1892.

1901 - Um brilhante cometa é visto plenamente entre 6h e 6h47 sobre os céus de São Paulo e, acreditamos, também sobre a região.

Sai o primeiro fascículo do Dicionário Geográfico da Província de São Paulo, obra póstuma do Dr. João Mendes de Almeida editada pela Livraria Laemmert.

1921 - Ao reajustar o preço da xícara de café, hoje o popular cafezinho, de 150 a 200 réis, o comércio do triângulo central de São Paulo causa verdadeiro pandemônio entre os clientes.

Bares são depredados, com vidraças, mesas e louças destruídas a partir do Café Brandão, na Rua Quinze de Novembro, esquina com o Largo do Tesouro.

A freguesia não aceitou o aumento, mesmo que o café passasse a ser servido em xícaras maiores.

Populares assaltaram uma mesa e desfilaram com ela pelas ruas Direita e São Bento, depredando outros cafés, como os Paulista, Baumann e União.

A polícia interveio, “distribuindo pancadas a torno e direito”. Dia seguinte, o proprietário do Café Brandão recuou e o cafezinho voltou a ser cobrado pelo preço antigo.

1956 – Sesi organizava os IX Jogos Operários, com a participação de várias empresas da região. O desfile de abertura, no feriado de 1º de maio, reuniu 20 mil trabalhadores no Vale do Anhangabaú.

Na véspera, vereadores e deputados, divididos em grupos, visitaram várias fábricas, entre as quais três da região: Laminação Nacional de Metais, Porcelana Real e Fiação Lídia (IRFM).

Santos do dia

- Mafalda

- Atanásio

Municípios brasileiros

- Em 2 de maio, dois municípios do Estado de São Paulo completam aniversário: Guapiara (emancipada de Capão Bonito) e Macaubal (emancipada de Monte Aprazível), as duas em 1949.

- Hoje também é o aniversário de Baependi, em Minas Gerais. Segundo a Prefeitura local, desbravadores chegaram à localidade no século XVII. O pequeno povoado se tornou freguesia em 1752, vila em 1814 e separou-se da comarca do Rio das Mortes em 1855, sendo elevada à categoria de cidade em 2 de maio de 1856 – há exatos 165 anos.

- Outras cidades que aniversariam nesta data: Francinópolis, no Piauí; Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul; Ivaté, no Paraná; Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul; e Umbuzeiro, na Paraíba.