Com golaço de Agüero, City bate Crystal Palace e seca United para ser campeão

01/05/2021 | 10:39



Com dois gols em um intervalo de dois minutos na etapa final, o Manchester City derrotou o Crystal Palace neste sábado por 2 a 0, fora de casa, em Londres, e está muito perto de levantar mais uma vez o troféu do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola seca o Manchester United para ser campeão já neste fim de semana, com quatro rodadas de antecedência. Agüero e Ferran Torres marcaram e garantiram o triunfo fora de casa.

O Manchester City torce para o rival United tropeçar domingo, no clássico diante do Liverpool, no Old Trafford, para sagrar-se campeão da Premier League pela quinta vez em dez temporadas. Com 80 pontos, a equipe de Guardiola abriu 13 de vantagem sobre o vice-líder restando mais quatro jogos para os dois times depois da 34ª rodada.

Caso o título não seja conquistado já neste domingo, o líder pode levantar o troféu na próxima sexta-feira, em seu próprio estádio, diante do Chelsea, em duelo da 35ª rodada. O Crystal Palace é o 13° colocado, com 38 pontos, e não tem mais ambições no campeonato, já que está a 17 pontos de uma vaga nos torneios europeus e praticamente não corre mais risco de ser rebaixado.

Mesmo com boa parte de seus titulares preservados em função da proximidade do duelo de volta das semifinais da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, o City não encontrou dificuldade para sair de Londres com os três pontos. Com um elenco estrelado, Pep Guardiola voltou a escalar Sterling, Agüero e Gabriel Jesus no ataque e os trio teve bom desempenho, especialmente o argentino, que deixará a equipe ao final da temporada após dez anos. Ele é o maior artilheiro da história do clube e ganhará uma estátua no Etihad Stadium.

No primeiro tempo, a temperatura no Selhust Park em Londres, e também do jogo, foi amena. O City manteve sua característica de mais posse de bola do que o adversário, com mais de 70%, foi superior ao rival, mas encontrou dificuldade para acelerar o jogo sem seus principais armadores - Bernardo Silva e De Bruyne, poupados - e levar perigo no ataque.

Os visitantes concluíram seis vezes, mas nenhuma no gol. A única que foi em direção à meta não valeu, por impedimento de Gabriel Jesus em gol anulado, aos 35. O Crystal Palace levou perigo em duas chegadas, num chute de longe nas mãos de Ederson e em outro na pequena área, de Benteke, travado pelos pés do goleiro brasileiro.

Na volta do intervalo, sobrou eficiência para o City resolver a parada com dois gols em um intervalo de dois minutos. Agüero abriu o placar em belo arremate, com força e precisão, aos 11, e o jovem atacante espanhol Ferran Torres definiu o placar, aos 13, em chute no canto, após boa trama envolvendo Sterling e Gabriel Jesus. Depois disso, foi só administrar o placa para sair de campo com mais uma vitória e ir para casa secar o United.