Simone rebate fã que criticou seu filho mais velho

01/05/2021 | 10:10



Muitos artistas dão bastante liberdade para os fãs e seguidores, o que acaba causando a sensação deles serem íntimos. O que é o caso de Simone que está sempre comentando e dando detalhes de sua vida e respondendo sem medo as questões de seus fãs.

Só que na última sexta-feira, dia 30, a cantora acabou não gostando muito de um comentário que foi feito sobre seu filho mais velho com Kaká Diniz, Henry. Na caixinha de perguntas, o fã comentou que a cantora deixa o primogênito passar muito tempo na frente do celular e que ele era muito atrevido.

Mãe é mãe, né!? Pode mexer com qualquer pessoa, menos com os filhos! E a cantora resolveu compartilhar o comentário e responder rebatendo a ousadia do cidadão.

A mãe dele sou eu. Quando você tiver o seu, aí você decide como vai ser com o seu.

Que ousadia, né!? Caso você não saiba, Simone é mãe de Henry e de Zaya que nasceu no começo deste ano.