Gil desiste e Fiuk vence a prova de resistência do BBB21 e garante vaga na final!

30/04/2021 | 11:11



Fiuk está na grande final do BBB21! Após quase 11 horas, Gilberto resolveu desistir da prova de resistência, dando a vitória para o cantor nesta sexta-feira, dia 30. Além da vaga na final, também levou o prêmio de 24 mil reais e uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos.

Camilla de Lucas abandonou a dinâmica pouco mais de uma hora depois da prova ter começado. A sister passou mal durante uma crise de labirintite e precisou da ajuda dos dummies para deixar o local.

Juliette foi a segunda a desistir de brigar pela vaga na final. A paraibana ficou mais de seis horas na disputa e chorou muito ao perceber que não conseguiria continuar competindo. Ela pediu desculpas para a mãe e para todo o público que torcia pela vitória na prova.

As sisters se reencontram no confinamento e consolaram uma a outra após se darem conta que estavam direto no paredão! Além das duas, Gilberto também está na berlinda, enquanto Fiuk já está entre os finalistas.

Ao deixar a prova, Fiuk chorou muito, enquanto Gilberto esclareceu que já estava passando mal.

A eliminação acontece no domingo, dia 2, enquanto a grande final será na terça-feira, dia 4. Quem merece levar esse prêmio?