29/04/2021 | 00:01



O governo do Estado anunciou ontem a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo, entre a vermelha e a laranja, por mais uma semana, até 9 de maio. Esse faseamento entrou em vigor em 18 de abril. Além disso, a partir de sábado o horário de atendimento para serviço e comércio também será ampliado, com permissão de funcionamento das 6h às 20h. Até amanhã o horário permitido é das 11h às 19h, respeitando ocupação de 25% da capacidade total do estabelecimento.

De acordo com o governo estadual, o faseamento menos restritivo foi implementado em todos os municípios paulistas após uma leve melhora nos índices da pandemia do coronavírus.

Desde o último fim de semana, São Paulo flexibilizou as aberturas da fase de transição, permitindo o atendimento presencial em bares e restaurantes, além da visita a parques públicos.

Com mais flexibilização que a fase vermelha, porém mais restritiva que a laranja, o novo faseamento anunciado pelo governo permite a abertura de lojas, comércio, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e outros setores, mas com capacidade de público e horário de funcionamento reduzidos (6h às 20h).

“Damos, assim, a continuidade gradual e segura de abertura da economia do Estado de São Paulo para recuperar empregos e dar oportunidades aos brasileiros de nosso Estado de terem acesso a renda, salário e dignidade em suas vidas”, afirmou o governador João Doria (PSDB). “Estamos evoluindo, mas não liberando. Siga as regras sanitárias para proteger as suas vidas e de seus familiares”, acrescentou o tucano.

A fase de transição mantém liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento. Parques estaduais e municipais também poderão ficar abertos, mas com horário das 6h às 18h. O toque de recolher continua nas 645 cidades do Estado, das 20h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais.