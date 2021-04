Vereadores protocolam pedido de investigação em contrato do lixo prorrogado por Claudinho

Daniel Tossato



29/04/2021 | 03:36



Vereadores da ala oposicionista à gestão do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos) em Rio Grande da Serra, Claudinho Monteiro (PTC) e Benedito Araújo (PSB) protocolaram requerimento junto ao MP (Ministério Público) pedindo investigação em ato do chefe do Executivo que ampliou contrato para gestão dos resíduos sólidos na cidade – adicionando R$ 4 milhões ao convênio.

Conforme os vereadores, Claudinho efetuou a assinatura do convênio sem realizar pesquisa de preço com outras empresas do ramo, o que demonstraria que o valor do aditivo estaria em discordância com os praticados no mercado. O Executivo mantém contrato com a empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda.

“O referido contrato sofreu uma prorrogação de 12 meses, com um aditivo de R$ 3.945.105,20, que foi assinado no dia 1º de fevereiro de 2021. Entretanto, existe uma suspeita que não foi realizada uma pesquisa de preços com empresas do ramo, para demonstrar que o valor contratado está em consonância com os praticados no mercado”, sustenta o documento assinado pelos dois vereadores junto à promotoria local.

Além disso, o requerimento ainda faz dez apontamentos que, conforme os parlamentares, deveriam ser seguidos para ampliar o tempo do contrato e validar o aditivo financeiro no convênio e que não teriam sido cumpridos.

“Nossa intenção é fiscalizar os atos do prefeito, inclusive esse que estamos questionando. Por qual motivo ele ampliou o contrato se ele defendia a redução dos valores durante sua candidatura? É muito estranho”, declarou Benedito.

Os vereadores também compartilharam vídeo nas redes sociais em que Claudinho da Geladeira, ainda candidato ao Executivo, cobrava transparência do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) no contrato do lixo.

Claudinho da Geladeira disse que não viu esses vereadores atuando desta forma durante a gestão Maranhão e sustentou que o contrato atende aos requisitos pedidos. “Engraçado. Estes dois vereadores não fiscalizaram dessa forma a gestão do ex-prefeito. Eu acho que isso é dor de cotovelo.”