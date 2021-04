Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, à espera de anúncio do Fed

28/04/2021 | 07:06



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta moderada nesta quarta-feira, 28, com investidores evitando negócios antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,21% em Tóquio hoje, a 29.053,97 pontos, impulsionado por ações de eletrônicos e telecomunicações, e o Hang Seng avançou 0,45% em Hong Kong, a 29.071,34 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto se valorizou 0,42%, a 3.457,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho de 0,83%, a 2.300,94 pontos.

Por outro lado, o sul-coreano Kospi caiu 1,06% em Seul, a 3.181,47 pontos, pressionado por ações de grandes empresas que divulgaram balanços trimestrais desanimadores, e o Taiex apresentou modesta baixa de 0,16% em Taiwan, a 17.567,53 pontos.

Investidores na Ásia vêm mostrando cautela desde ontem, à espera do anúncio de política monetária do Fed, a ser feito às 15h (de Brasília). Como a expectativa é a de que o BC americano deixe os juros básicos e outras características de sua política inalterados, a atenção vai se voltar para comentários de seu presidente, Jerome Powell, sobre a perspectiva econômica e dos estímulos atuais.

Desdobramentos da covid-19 na região asiática, principalmente na Índia, onde a situação tem sido mais preocupante, continuam no radar.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, após dados de inflação mais fracos do que o esperado provavelmente jogarem mais para frente ainda a possibilidade de o banco central local - conhecido como RBA - voltar a elevar juros. O S&P/ASX 200 avançou 0,44% em Sydney, a 7.064,70 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).