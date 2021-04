São Bernardo FC fica no 0 a 0 com o Audax, mas segue dentro do G-8

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 00:44



Dono de um dos maiores investimentos do Campeonato Paulista da Série A-2, o São Bernardo FC ainda está devendo futebol para sua torcida. Ontem à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Tigre recebeu o Osasco Audax, no quarto compromisso disputado em intervalo de sete dias. E o representante do Grande ABC não só apresentou um repertório pobre ofensivamente, como ainda se safou de sair de campo derrotado, não fossem pelo menos duas grandes defesas do goleiro Gabriel Gasparotto, a segunda delas aos 50 minutos do segundo tempo.

Com o resultado em Campinas – cidade adotada pelo São Bernardo FC para mandar seus jogos, apesar da liberação do 1º de Maio –, o Tigre chegou aos 11 pontos, na sétima colocação, ou seja, ainda dentro do G-8 (grupo dos oito que se classificam às quartas de final). Já o Osasco Audax tem seis e ocupa o 13º lugar.

A primeira chance de gol foi do São Bernardo FC, em finalização de Rodrigo Souza que parou em Jeferson. Do outro lado, o Audax levou perigo em chegada de Paulo Morais, que exigiu a primeira grande defesa de Gabriel Gasparotto.

Na segunda etapa o Tigre foi se enervando, a ponto de Leandro Amaro ser expulso por reclamação e deixando o time com um a menos, dificultando ainda mais na missão de buscar a vitória. Aliás, praticamente no último lance, o Aurinegro ainda se livrou da derrota: Bolinha invadiu a área aos 50 minutos, bateu cruzado e Gasparotto salvou o Tigre.