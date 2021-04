Camolesi suspende licitação de sistema

Raphael Rocha



27/04/2021 | 05:30



O presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), suspendeu a licitação que ele mesmo havia instalado para empresa terceirizada para fazer a gestão informatizada do sistema de compras, licitações e contratos do Legislativo local. A estimativa era gastar R$ 495,9 mil, por período de 12 meses, pelo serviço. Esta coluna mostrou que o assunto tinha gerado comentários na casa, até porque o governo do Estado, por meio da BEC (Bolsa Eletrônica de Compras), fornece esse serviço de forma gratuita – basta o órgão público solicitar, via ofício, a possibilidade de compartilhamento do conhecimento. O aviso de suspensão do edital apareceu no Portal da Transparência da Câmara, sem muitos detalhes da motivação: apenas informa que houve determinação da mesa diretora.

Pedido

Na semana passada, logo depois de esta coluna ter mostrado a concorrência aberta pela gestão de Estevão Camolesi (PSDB) na Câmara de São Bernardo, o vereador Almir do Gás (PSDB) havia ingressado com requerimento pedindo explicações do dirigente do Legislativo sobre a licitação. No requerimento, além de lembrar que os governos paulista e federal oferecem serviços semelhantes de forma gratuita, o tucano pediu a suspensão da licitação até que houvesse justificativa para os gastos.

Solidariedade

Os parlamentares andreenses Pedro Awada (Patriota) e Eduardo Leite (PT) anunciaram o volume de arrecadação de donativos em campanhas realizadas por mandatos no fim de semana. O time de Awada conseguiu receber 1,3 tonelada de alimentos. O mandato de Eduardo obteve 900 quilos.

Desencontros

Aliás, chamou atenção o fato de o vereador Eduardo Leite (PT) ter feito sua ação solidária vinculando o mandato a entidades como Rotary Club Alvorada no mesmo dia em que o diretório do PT de Santo André fazia a arrecadação de donativos para abastecer famílias que passam por dificuldades diante da pandemia de Covid-19.

Visita – 1

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), aproveitou a vistoria que fez no colégio que será instalado na Praça Luiz Olinto Tortorello para visitar vereadores na Câmara – Tite é oriundo do Legislativo. Ele esteve no gabinete do líder do governo na casa, Gilberto Costa (Avante).

Visita – 2

O presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), esteve ontem no gabinete do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Os dois chegaram a compartilhar espaço na bancada tucana na casa, na época em que Morando era deputado estadual.

Visita – 3

O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), visitou ontem o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), para discute de políticas regionais. Volpi tem declarado publicamente que o futuro político da região passa pela atuação do tucano.