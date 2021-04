Galaxy Z: veja dicas para usar os smartphones Samsung com tela dobrável

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



26/04/2021 | 10:48



A seguir, 33Giga e a fabricante detalham alguns dos momentos e situações em que os recursos da linha dobrável de smartphones Samsung são particularmente úteis. Confira. Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Smartphones Samsung Galaxy Z: Captura de tela dividida

Smartphones Samsung linha Galaxy Z

O recurso captura de tela dividida do Galaxy Z Fold permite que você faça uma captura de tela separada de até três aplicativos na tela ao mesmo tempo e, em seguida, selecione apenas as capturas de tela do aplicativo específico, ou aplicativos, de sua escolha. Depois de capturar a tela separada, você as verá abertas na parte inferior da tela. Basta selecionar a captura de tela que deseja compartilhar, arrastar e soltar essa imagem em seu aplicativo de mensagens para compartilhar de forma contínua a imagem para mídia em uma experiência de compartilhamento ininterrupta.

Smartphones Samsung Galaxy Z: Modo flex

Smartphones Samsung linha Galaxy Z

Assistir a um vídeo em seu smartphone com o dispositivo apoiado em uma superfície sem base de telefone, tripé ou apoio nunca é muito agradável; mesmo quando você está apoiando o smartphone contra um objeto, pois fica muito fácil para o telefone escorregar e, sem uma base ou outro acessório, nem sempre é fácil colocar o smartphone no ângulo desejado. No entanto, se você for um usuário dos smartphones Samsung da linha Galaxy Z, não precisa se preocupar com esses obstáculos e não há necessidade de comprar acessórios separados. Os próprios dispositivos podem funcionar como um apoio para permitir que você assista ao seu conteúdo favorito em vários ângulos deixando livres as suas mãos.

Smartphones Samsung linha Galaxy Z

Quando você usa o Modo Flex, a tela se divide automaticamente em duas quando você dobra o smartphone para colocá-lo em um determinado ângulo. A vantagem do Galaxy Z Fold é que você pode até mesmo assistir à mídia escolhida diretamente da tela externa. Se você dobrar seu smartphone para ficar em suas duas telas com a dobradiça apontando para cima, poderá assistir a vídeos neste outro formato único e estável. A tela externa do Galaxy Z Fold de 6,2 polegadas, aprimorada em relação ao tamanho da tela externa do Fold anterior de 4,6 polegadas, corresponde ao tamanho de telas de smartphones comuns, o que significa que suas experiências de visualização não são comprometidas ao assistir aos seus conteúdos.

Smartphones Samsung Galaxy Z: Visualização dupla

Smartphones Samsung linha Galaxy Z

A visualização dupla permite que não apenas o fotógrafo, mas também a pessoa do outro lado da câmera, olhe para si mesma na grande tela externa do Galaxy Z Fold. Você pode experimentar sua expressão facial e pose e, em seguida, até mesmo tirar a foto diretamente, mostrando a palma da sua mão para a câmera. Essencialmente, mesmo quando seu amigo está segurando seu smartphone, você pode tirar selfies da maneira que for melhor.

Smartphones Samsung Galaxy Z: Modo flex 2

Smartphones Samsung linha Galaxy Z

Ao dividir a tela em duas e abrir a imagem original na parte superior e o aplicativo de edição de fotos na tela inferior, você pode trabalhar nas fotos enquanto compara as duas telas em tempo real. Comparando as edições com a imagem original, você pode garantir que quaisquer efeitos especiais adicionados estejam de acordo com o tom da foto original. Você também pode abrir uma imagem que gostaria de usar como referência na tela superior enquanto edita na tela inferior para obter ainda mais inspiração na edição.

Smartphones Samsung linha Galaxy Z

Para facilitar ainda mais a edição, você também pode aproveitar o recurso Apagador de Objetos, alimentado por Inteligência Artificial, que apaga objetos desnecessários em suas fotos. Basta abrir a foto original na tela superior e usar a tela inferior para apagar o fundo ou outros elementos desnecessários em suas fotos, um por um, tocando na tela. Ao comparar a versão editada e a versão original ao mesmo tempo, você pode garantir que o que permanece nas fotos editadas é o que vale a pena enfatizar.

Smartphones Samsung Galaxy Z: Enquadramento automático

O Galaxy Z vem com o recurso de Enquadramento Automático, que ajuda você a tirar fotos de todos os membros de um grupo no ângulo certo.

Smartphones Samsung linha Galaxy Z

Graças aos recursos de aprendizado de máquina alimentados por Inteligência Artificial , o recurso Enquadramento Automático reconhece o corpo e os rostos da pessoa ou pessoas na frente da câmera e, em seguida, rastreia e ajusta automaticamente o ângulo de visão para capturá-los ao aumentar ou diminuir o zoom, movendo a tela, e mais.

O foco da câmera se ajustará automaticamente quando até duas pessoas entrarem e saírem do foco e, quando mais de três pessoas entrarem no enquadramento, a câmera diminuirá o zoom para que o maior número possível de pessoas apareça na foto. Basta colocar os smartphones Samsung Galaxy Z no ângulo certo e você estará mais do que pronto para tirar excelentes fotos de grupo que valem a pena compartilhar.