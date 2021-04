Em Diadema, Filippi recebe 1ª dose da vacina contra a Covid

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



25/04/2021 | 07:00



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), 63 anos, recebeu ontem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização do chefe do Executivo ocorreu porque o município antecipou a vacinação de pessoas dessa faixa etária. Ao todo, 48.681 pessoas já receberam a primeira dose no município e 21.348, a segunda.

O Paço diademense batizou a iniciativa como Dia D da vacinação contra a Covid na cidade. Segundo a gestão petista, 3.207 pessoas foram imunizadas ontem. Também foram vacinados moradores de Diadema acima dos 63, profissionais da saúde, professores e demais pessoas dos grupos prioritários, com primeira ou segunda dose, de acordo com o calendário vacinal. “Chegou a minha vez de vacinar contra a Covid-19 e é uma emoção muito grande receber essa dose, que representa tanto, principalmente a esperança de tempos melhores. Além disso, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão preparadas para receber a população e contribuir na imunização dos moradores e profissionais da cidade”, celebrou o prefeito, ao citar o esquema da vacinação na cidade em 20 unidades espalhadas por todos os bairros.

“Obrigado doutora Rejane Calixto, nossa secretária de Saúde, e toda sua equipe, pelo trabalho incansável e toda dedicação. Viva Diadema. Viva o SUS”, bradou o petista, que é o segundo dos sete prefeitos do Grande ABC a ser vacinado contra o coronavírus. No mês passado, o chefe do Executivo de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), 73, foi o primeiro a ser imunizado.

Em Santo André, o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) abriu mais um ponto drive-thru para intensificar a vacinação contra a Covid na cidade. A estrutura foi montada no estacionamento do piso G2 do Atrium Shopping, localizado na Vila Homero Thon, e foi utilizada neste primeiro dia para vacinar idosos com 64 anos e profissionais da educação básica acima de 47 anos. “Santo André segue estruturada para garantir vacinação segura e eficiente à nossa gente. Com o avanço dos públicos e redução das idades, um número maior de pessoas passou a receber a cobertura vacinal. Não estamos medindo esforços para garantir mais doses da vacina contra a Covid-19 e estender a proteção a toda a nossa gente", frisou Paulo Serra.

O Paço andreense destacou que o drive-thru funcionará neste fim de semana das 8h às 19h. A partir de amanhã, o horário de funcionamento será das 8h às 17h. O acesso ao local de vacinação é feito pela avenida Alexandre de Gusmão (atrás do Atrium). É necessário realizar agendamento: http://psa.santoandre.br/vacinacovid.