Cara de sono de Clara Maria rouba a cena e Tatá Werneck brinca: Nhoque

24/04/2021 | 12:10



Tatá Werneck deu à luz sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti, no dia 23 de outubro de 2019 e, desde então, ela e o papai não param de encantar seus seguidores com registros para lá de fofos da pequena Clara Maria, que ganhou o apelido de Deusa na internet. Em novo clique divulgado por Rafa Vitti na web, os internauta só conseguiram prestar a atenção na cara de sono da pequena, que não se intimidou ao fazer pose séria para as câmeras.

Única pessoa autorizada a me tirar da cama as 6h da manhã. Parabéns pela conquista, Clara Maria., disse o papai, revelando que o dia começou cedo em casa.

Tatá, então, mostrou bom humor e brincou sobre a expressão da filha: Onde você achou esse nhoque?.

Fofinha, mesmo!