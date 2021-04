Atila quer saber teor de relatório de contas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 00:20



Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) formalizou petição junto à Câmara para obter o teor do relatório produzido pela comissão de finanças da casa com relação às contas de 2017, primeiro ano de sua gestão. A comissão recomendou ao plenário seguir o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre o balancete da Prefeitura: de reprovar a prestação de contas. Se a orientação da corte for seguida, Atila fica inelegível e vê seus planos de concorrer na eleição do ano que vem serem frustrados. Com o relatório completo, Atila Jacomussi pretende construir sua defesa junto aos vereadores. Dentro da comissão de finanças, Leonardo Alves (PSDB) e Eugênio Rufino (PSDB) foram a favor do parecer do TCE, ou seja, rejeitar as contas de Atila. Admir Jacomussi (Patriota), pai do ex-prefeito, foi voto vencido.

Agenda cheia

Presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer Stephan está à frente da organização de saúde no momento mais desafiador dos últimos 100 anos, precisando lidar com pandemia de Covid-19 em cidades onde o vírus causou milhares de mortes. Apesar do cenário de muito trabalho, Adriana ainda precisa encontrar tempo para cumprir a jornada na Prefeitura de Santo André, uma vez que é médica concursada da administração andreense. No mês de março, segundo o Portal da Transparência, recebeu R$ 5.835,45 (salário líquido) pela atuação na cidade.

Resposta – 1

Esta coluna mostrou ontem que Stefânia Wludarski, dirigente do Complexo Hospitalar de São Caetano, entidade jurídica criada para gerenciar a relação da Prefeitura com a FUABC (Fundação do ABC), chegou a atuar como gestora de projetos da Secretaria de Saúde no governo do prefeito Edinho Silva (PT), de Araraquara. À coluna, ela disse ter formação em administração pública com especialização em gestão de cidades e que, “ainda que compreenda a importância dos partidos políticos para o desenvolvimento do nosso estado democrático”, “decidi por uma atuação técnica e apartidária”.



Resposta – 2

“Por esta característica trabalhei em diversos governos com diferentes partidos. No caso específico, apresentado pela nota, trabalhei por três meses (em 2017) na transição do governo entre Marcelo Barbieri (MDB) e o Edinho Silva (PT), na Secretaria de Finanças, em virtude desse posicionamento e para dar continuidade aos avanços gerenciais alcançados até aquele momento. Em novembro de 2019 assumi a direção-geral do Complexo Hospitalar de São Caetano para trabalhar na melhoria da gestão e do accountability (contabilidade) da organização social”, prosseguiu Stefânia Wludarski.



Sugestão

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), encaminhou ao prefeito Paulo Serra (PSDB) indicação sugerindo que os hospitais da cidade utilizem áudios de familiares dos pacientes entubados por causa do novo coronavírus. “Já existe em nossos hospitais de campanha a conexão familiar através das videochamadas, mas para os pacientes entubados esse estímulo visual não pode ser feito. Com os áudios da família, o paciente se sentiria mais acolhido, e da mesma forma os familiares, uma vez que estariam de certa forma fazendo parte do tratamento e mais próximos do seu ente querido”, avaliou Pedrinho.



Exoneração

Audrey Gabriel, que foi contratada como assistente na Secretaria de Transportes de Diadema, pediu exoneração da função. Dentro da pasta, a saída dela foi colocada na conta do secretário José Evaldo Gonçalo, que tem recebido críticas pela forma como trata os servidores. É a quarta baixa dentro da pasta de Transportes desde que Gonçalo assumiu o setor, em janeiro.