Sem Pedrinho, Santos encara o Avaí em busca da segunda vitória

Pela segunda rodada do Brasileiro da Série B, o Santos enfrenta hoje, às 20h, o Avaí, na Ressacada. O time do técnico Fábio Carille busca a segunda vitória, já que na estreia bateu o Paysandu por 2 a 0.

Para o compromisso, o Peixe não poderá contar com o atacante Pedrinho, que sentiu incômodo na região do púbis e nem viajou com a equipe.

O volante Patrick, contratado junto ao Atlético-MG, embora tenha dito em sua chegada que se sentia bem e que já poderia fazer a sua estreia hoje, não foi relacionado. O atleta seguirá aprimorando sua condição física e ainda não tem data para entrar em campo.