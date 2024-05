Newey agradece os elogios de Hamilton, mas não dá sinais sobre o seu futuro na Fórmula 1

Após dominar as manchetes do noticiário depois de anunciar o fim de seu ciclo na Red Bull, o engenheiro Adrian Newey agradeceu os elogios recebidos por Lewis Hamilton. O heptacampeão, que vai pilotar a Ferrari a partir de 2025, disse que gostaria de tê-lo na equipe italiana. Diplomático, o projetista agradeceu aos comentários, mas não deu dicas sobre que caminho tomar na Fórmula 1.

"É muito gentil da parte de Lewis Hamilton dizer isso. É um grande profissional. Estou muito lisonjeado pelas palavras dele, mas no momento, preciso dar uma pausa para depois ver o que acontece a seguir", comentou Newey.

Peça fundamental nos seis títulos de construtores, e nos sete mundiais de pilotos arrebatados pela Red Bull, Newey é um dos nomes mais cobiçados pelas equipes da F-1 desde que ficou livre.

A indefinição do projetista ajuda a aumentar as especulações sobre o seu futuro. A saída de Newey da Red Bull, no entanto, será gradual, já que ele ainda participa de algumas corridas até o fim deste ano.

Por enquanto, Newey insiste em afirmar que não tem nenhum plano em mente no que diz respeito ao lado profissional. Segundo ele, o momento é de reflexão. "O objetivo inicial é dar um passo atrás, fazer uma pausa e fazer um balanço da vida", afirmou o projetista.