Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 00:01



Abril ainda não terminou e o Estado de São Paulo já acumula recorde negativo. Com 977 mortes informadas ontem, os 645 municípios, juntos, chegaram a 15.975 óbitos desde o início do mês, que agora é o mais letal da pandemia, superando março, que registrou 15.159 óbitos.

São Paulo ultrapassou ainda a marca de 90 mil mortes ontem, com 90.627 falecimentos. Foram reportados mais 17.123 novos diagnósticos positivos de Covid, o que elevou o total a 2.786.483.

Em relação aos internados, até ontem era 23.459 pacientes acamados no Estado, sendo 11.009 em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.450 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 81,8% e na Grande São Paulo é de 79,4%.

O Grande ABC não acompanha a evolução do Estado no que diz respeito as mortes por Covid. Por causa do feriado de Tiradentes, apenas três cidades – Santo André, São Bernardo e São Caetano – emitiram boletins epidemiológicos ontem e informaram mais 15 falecimentos. Com isso, o total de abril é de 795 mortes, atrás dos 1.087 óbitos que foram registrados em março. No total, 6.465 pessoas já perderam a vida para a Covid na região.

Foram informados ainda 446 novos casos e o total chegou a 171.785 desde o início da pandemia. Destes, 158.010 estão recuperados da doença.



BRASIL

De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram confirmados de terça-feira até ontem mais 3.472 mortes e o total chegou a 381.478. Já em relação aos casos, foram diagnosticadas mais 79.719 pessoas com o novo coronavírus, perfazendo 14.122.795, sendo que, destes, 12.646.132 estão recuperados da Covid.