21/04/2021 | 07:41



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido avançou 0,3% em março, na comparação com fevereiro, e subiu 0,7% na comparação com igual mês do ano passado, informou nesta quarta-feira (21) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Os números vieram em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Já o núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,4% em março ante fevereiro, quando a expectativa dos economistas era de alta de 0,2%. Na comparação anual, o núcleo do CPI subiu 1,1%, como esperado. (Com informações da Dow Jones Newswires).