Obituário - 21 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/04/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Primo Ivo Borsari, 91. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Gonçalves Vicente, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Apparecido Verona, 84. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueko Oyakawa, 82. Natural de Tapinas, Distrito de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carmen dos Anjos Boraso, 78. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete de Almeida Bicineri, 75. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Josulira Pinheiro, 73. Natural de Solonópoles (Ceará). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Izabel Azevedo, 72. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Asami IIyama, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Memorial Planalto.

José Joaquim Neto, 70. Natural de Cedro (Ceará). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Dias Lobato, 70. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Rocha Brandão, 68. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimunda Duarte Mendes, 68. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia na Vila João Ramalho. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Machado Correa, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Magalia de Souza Colli, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nilton Borges Evangelista, 66. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Iracema Chagas Bezerra, 65. Natural de São Luiz (Roraima). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clóvis Vicente, 63. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia no Jardim das Rosas, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sirley de Fátima Silveira, 61. Natural de Wenceslau Braz (Paraná). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo de Souza Ozorio, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Marceneiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisete Maria de Mello Vieira, 59. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia Alves de Oliveira, 58. Natural de Boa Vista do Tupim (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janete da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Francisco Vilela, 48. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Vigilante. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Glauci Cilene Alves, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Enfermeiro. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Deuzinha Marques da Silva, 44. Natural de Varzelândia (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Rodrigo de Andrade Carreira, 41. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Técnico em telecomunicações. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Juliana Serpeloni Batissaldo Oliveira, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Fisioterapeuta. Dia 17. Jardim da Colina.

Márcio José da Silva, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Ribeiro Campos, 37. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Coordenador. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Cassiano Alves de Aquino, 33. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Técnico de segurança. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Raimundo Alexandre do Nascimento, 93. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

João Furtado, 92. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Erotides Ventura Monteiro, 90. Natural de Florianópolis (Santa Catarina). Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Maria de Souza Nascimento, 88. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Derci Ermelinda Magrini da Silva, 87. Natural de Araras (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Anastazija Duzzi, 87. Natural da Lituânia. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Joaquim Alves Badaró, 87. Natural de Lins (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Pedro Bizerra da Silva, 71. Natural de Quebrangulho (Alagoas). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Vera Lúcia Andreolli, 68. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Vitório Isawa, 65. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Valdibia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Francisco Pereira, 64. Natural de João Alfredo (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Laércio Fernandes Ferreira, 62. Natural de Santos (São Paulo). Residia em São Vicente (São Paulo). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Paulo de Araujo Filho, 61. Natural de Ferreiros (Pernambuco). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Francisca Cornelina da Costa, 60. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Cláudia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Manoel Ferreira Dutra, 60. Natural de Terezinha (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Fabio Olita Martinez, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Firmiano Pinto, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Francisco Luna Vargas, 88. Natural da Bolívia. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nelson Cordeiro de Barros, 90. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17, em Santo André. Memorial Phoenix.

Osvaldo Pedro dos Santos, 85. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Horácio Guimarães Filho, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Maria Cleonice de Assis Santana, 63. Natural de Correntes (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Aparecida de Fátima Mattos Silva, 55. Natural de Florestópolis (Paraná). Residia no bairro República, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Diadema. Cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo, Capital.

Denise Ribeiro Roriz, 41. Natural de Apucarana (Paraná). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Califórnia (Paraná).

Maria José da Silva, 76. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Memorial Parque das Palmeiras.

Mario Sotero Gouveia de Paiva, 69. Natural de Portugal. Residia na Vila Monte Alegre, em São Paulo, Capital. Dia 17. Vale da Paz.

MAUÁ

Arcineu Bertti, 73. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia na Vila Dirce, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ednéia Rodrigues Sena, 60. Natural de Mauá. Residia em Mauá. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

RIBEIRÃO PIRES

Argemiro Lins de Carvalho, 85. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

José Cândido Neto, 74. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Debalde Marcelino, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Maia Nelma Pereira da Silva, 50. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Felipe Augusto Cintra Magalhães, 39. Natural de Santo André. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.