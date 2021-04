Acidente com carro da Tesla deixa dois mortos nos Estados Unidos

Bianca Bellucci

20/04/2021



Um acidente com carro da Tesla deixou dois mortos no último sábado (17). O modelo Tesla Model S 2019 estava viajando em alta velocidade quando não conseguiu fazer uma curva e acabou batendo em uma árvore. A fatalidade ocorreu em Houston, no estado do Texas (EUA).

O impacto fez o veículo pegar fogo. Assim que os bombeiros controlaram as chamas, dois corpos foram encontrados. Um deles estava no lugar do passageiro; o outro, no banco traseiro. Tal descoberta levou as autoridades a trabalhar com a possibilidade do acidente com carro da Tesla ter ocorrido pelo automóvel estar no Piloto Automático e sem uma pessoa na direção.

É importante destacar que o que a Tesla chama de Piloto Automático, no entanto, é um sistema de direção limitado. O veículo não entrega uma direção 100% autônoma. Tanto é que a empresa recomenda que sempre haja alguém no lugar do condutor. Assim, é possível assumir o controle do veículo se for necessário.

Apesar das orientações, este não é o primeiro acidente com carro da Tesla envolvendo o Piloto Automático. Hoje, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agência de segurança automotiva dos Estados Unidos, investiga 27 acidentes com veículos da empresa. A polícia ainda não concluiu as investigações a respeito da fatalidade do último sábado.