Com reforços, São Bernardo FC mede forças com a Portuguesa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/04/2021 | 00:30



O São Bernardo FC tenta dar sequência hoje à sua ascensão no Paulista da Série A-2. Vindo de uma vitória no dérbi batateiro contra o EC São Bernardo, por 1 a 0, que o elevou à sétima colocação, dentro do G-8, o Tigre vai à Capital medir forças com a Portuguesa, às 22h, no Estádio do Canindé. Será confronto direto, já que a Lusa é nona colocada e tem um ponto a menos. E o técnico Ricardo Catalá terá quatro novas peças à disposição com relação ao período pré-paralisação do torneio.

Foram contratados o zagueiro Genilson, o meia-atacante Tiago Luís e os atacantes Halef Pitbull e Maranhão. Devidamente regularizados, todos poderão estar em campo, apesar de o meio-campista ser dúvida por ainda não estar na condição física ideal.