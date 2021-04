Um cacho de cabelo pela Negrinha

Ademir Medici



20/04/2021 | 07:00



A proposta do laçador

Texto:Tânia Geannaccini

Li em Memória (‘Adolpho Kirstens salvou seu boi’, edição de 11 de abril), sobre o boi que foi salvo do matadouro, e lembrei-me da história que minha mãe, Eunice Mandelli Geannaccini, hoje com 86 anos, conta.

A mãe dela, a nona Philomena De Vecchi Mandelli, casada com Angelo Mandelli, criava umas vaquinhas leiteiras, ali na Rua Monte Pascoal, atrás do terreno do futuro Estádio Bruno Daniel.

A produção de leite servia para consumo próprio e venda, principalmente para Homero Thon, que fazia a revenda.

Uma dessas vaquinhas chamava-se “Negrinha”, e um dia foi aprisionada pelo laçador de animais, um tipo de carrocinha dos idos de 1942.

Minha mãe, então com 8 anos de idade, corria atrás do homem, que seguia montado num cavalo enorme. A pequena Eunice implorava para o laçador devolver o animal.

– Se você me der um dos cachos do seu cabelo eu devolvo sua vaca!

Minha mãe afirmou que sim! Mas a <CW30>“Negrinha”, feliz por estar junto com outros animais, não quis voltar. Resultado, nona Philomena precisou ir à Prefeitura, pagar multa e reaver o animal.

Esta é mais uma das histórias que parecem não terem acontecido nessa cidade tão urbanizada que é nossa Santo André.

Diário há meio século

Terça-feira, 20 de abril de 1971 – ano 13, edição 1515

Copa João Ramalho – Prosseguia a II edição do torneio, envolvendo seleções regionais. Resultados do domingo dia 18: Santo André 3, São Caetano 3; Ribeirão Pires 2, Diadema 1.

Três seleções dividiam a liderança: São Bernardo, São Caetano e Diadema.

II Divisão – No mesmo domingo 18, no Estádio Municipal (hoje Bruno Daniel), Santo André FC 1, União Agrícola Barbarense 1.

O Santo André permanecia líder e se preparava para o clássico frente ao Saad EC, no feriado de 21 de abril daquele ano 1971. Seria uma triste jornada...

Em 20 de abril de...

1916 – Prefeitura de São Bernardo alargava a Avenida Washington Luís, futura Rua Siqueira Campos, em Santo André, aproveitando-se da doação de uma nesga de terreno da chácara do industrial Kowarick, de Santo André.

1951 – Inaugurado templo adventista na Vila Curuça, em Santo André.

1956 – Prefeito Pedro Dell’Antonia, seu assessor Alcindo Tavernaro e o vereador Carrasqueira Filho, de Santo André, reúnem-se em Santos com Ciro Lustosa, gerente da Companhia City, para reivindicar o fornecimento de iluminação domiciliar para os moradores de Paranapiacaba.

1961 – Rolls Royce inaugura fábrica de São Bernardo.



Hoje

- Dia do Diplomata

- Dia do Disco



Santos do Dia

- Inês de Montepulciano

- Teodoro

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de Santa Bárbara (1876), Caraguatatuba (1857), Cunha (1785) e Paranapanema (1945).

- No Brasil, aniversariam também em 20 de abril: Campestre da Serra, Ipiranga do Sul, Lagoão, Santo Expedito do Sul e Tupanci do Sul (Rio Grande do Sul); Carinhanha (Bahia); Figueira (Paraná); Lagarto (Sergipe); e Pesqueira (Pernambuco).