Roberto Carlos recebe homenagens pelos seus 80 anos

19/04/2021 | 13:46



Roberto Carlos completa 80 anos nesta segunda-feira, 19. Para comemorar o aniversário do Rei, famosos postaram os parabéns nas redes sociais. Artistas, amigos e fãs prestaram suas homenagens ao cantor, e um parabéns especial veio do perfil do filho Dudu Braga, que publicou uma declaração da neta.

No Instagram, o produtor musical colocou um vídeo da neta do Rei, Laura, dando os parabéns: "Vovô, feliz aniversário. Um beijo com uma estrela azul", diz ela. Dudu Braga escreveu na legenda: "Nesse dia tão especial nossa Blogueirinha manda um feliz aniversário muito fofoooooooooo e com muito amor para o vovô".

Gal Costa publicou uma foto antiga ao lado do cantor: "Feliz aniversário, meu querido Roberto! Muita saúde e luz no seu caminho. Parabéns". Nana Caymmi também prestou sua homenagem: "Parabéns e feliz aniversário ao meu querido amigo. Deus te proteja sempre, com carinho da sua Nana. Beijo".

Vanessa da Mata escreveu uma linda declaração. "Gratidão é o que se diz a um artista dessa qualidade, que nos traz lembranças, lindas letras, voz (...). Gratidão eterna por sua existência. (...) Parabéns pelos 80 anos e se possível, fique mais um tantão conosco com muita saúde, paz, alegrias e saúde para os seus."

A cantora Simony, postou um vídeo e fotos antigas, da sua época de Balão Mágico, junto com o Rei. "Feliz aniversário meu amigo de tantos anos. Obrigada por tantos conselhos e por sua amizade", agradeceu.

Toni Garrido escreveu: "Feliz aniversário, Rei! Parabéns pelos seus 80 anos! São muitas emoções vividas!", enquanto Amado Batista desejou "toda saúde, paz e sucesso!" para seu querido amigo.

O diretor artístico da Globo Mário Meirelles comemorou o dia especial: "Aniversário do meu amigo e irmão camarada Roberto Carlos, só quem tem você como amigo sabe o verdadeiro valor da palavra". A jornalista Renata Ceribelli escreveu: "Obrigada por manter aceso o romantismo em nossos corações".

A atriz Lilia Cabral reproduziu o trecho da música de Roberto Carlos: "Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Feliz aniversário".

Outras homenagens vieram da ex-jogadora de basquete Hortência, do jornalista Cesar Filho, do ator Eri Johnson, do dançarino Carlinhos de Jesus e dos músicos João Lenhari, Tunai, DJ Memê - entre outros.