Obituário - 19 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/04/2021 | 00:06



AGERMO MOREIRA DIAS

(*) Governador Valadares, Minas Gerais, 9-2-1926

(+) Diadema, 15-4-2021

Sr. Agermo participou da Semana Diadema 2016, aqui em Memória. Tinha, então, 90 anos, e nos foi apresentado pelo pesquisador Walter Adão Carreiro. Desde 1954 vivia em Diadema, um dos pioneiros do Parque Galícia, no Centro da cidade.

Naquele encontro, com boa parte da família presente, Memória reproduziu várias fotos antigas de Diadema mantidas pelo Sr. Agermo. E gravamos várias histórias por ele narrada, autor de dois livros de memória que escreveu a mão e que tencionava publicar.

Agermo Moreira Dias era filho de Francisco de Paula Cunha e Maria Moreira Dias. Casou-se com dona Elisa, com quem teve oito filhos: Agermo Filho, Agermiro, Marinalva, Alencar, Florinei, Ageu, Auro e Florismar. Ele parte aos 95 anos e está sepultado no Vale da Paz, em Diadema.



ANTONIO PALATO

(*) Apucarana, Paraná, 6-9-1946

(+) São Bernardo, 15-4-2021

O cabeleireiro Antonio Palato fez história no Estádio Ítalo Setti, em São Bernardo, perpetuando o nome do mais antigo clube de futebol da cidade, um dos mais antigos do Grande ABC, Esporte Clube São Bernardo. Ele batizou o salão de Salão Esporte. Ele próprio era chamado de Toninho Esporte.

Localizado em plena Rua Marechal Deodoro, esquina com a Avenida Francisco Prestes Maia, o salão teve à frente Toninho Esporte ou Toninho Cabeleireiro durante mais de 40 anos, a partir de uma conversa lá atrás com o presidente do clube, Felipe Cheidde.

Ultimamente, Toninho mantinha salão de cabeleireiro no bairro Assunção.

“Ele trabalhou até o fim, amigo querido, amigo de todos”, comenta o também cabeleireiro Hailton.

Antonio Palato era filho de João Palato e Geralda dos Santos Machado. Parte aos 74 anos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides. Deixa a esposa Francisca Dantas Palato e os filhos Cleber e Katia.



SANTO ANDRÉ

Maria Tereza de Carvalho e Silva, 88. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Pacito de Souza, 85. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Isabel Pereira dos Santos, 83. Natural de Pescador (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Vicente, 80. Natural de Guaratinguetá (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha UFABC. Dia 15. Jardim da Colina.

Anna Coloma Valente Silva, 79. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Oliveira da Silva, 77. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Francisco das Chagas Ferreira, 73. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Feirante. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelsa Daré Rinco, 72. Natural de Prapuã (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Margarete Feffin da Rocha, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Vicente da Costa, 69. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Joselito Marques de Souza, 67. Natural de Ubatã (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clóvis Antonio de Lima, 66. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila IVG, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério em Jacareí (São Paulo).

Irineu Gomes, 65. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Ediberto Brito Cortez, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Donizete Alvarez, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Marceneiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Alves, 61. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia em Utinga, Santo André. Metalúrgico. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Aparecida Giollo, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Comerciante. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Doralice Ribeiro de França, 58. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Autônoma. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Gilberto Marin de Carvalho, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Biólogo. Dia 16. Jardim da Colina.

Dinamarques Pereira da Silva, 55. Natural de Custódio (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Preparador de carroceria. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Rogério Sula, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Gerente de produção. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Augusto Cícero da Silva, 48. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Professor. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elaine Cristina dos Santos Reis, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Gerente de confecção. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Terezinha Trombeta, 89. Natural de Valinhos (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Chora Menino, em São Paulo, Capital

José Marcelino, 86. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Julia Tavares da Silva, 78. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Ordalques Ribeiro dos Santos, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Maria José Bonilho Batista, 74. Natural de Rolândia (Paraná). Residia em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

José Rodrigues, 71. Natural de Piripiri (Piauí). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Juvenal Severino de Sales, 71. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Jonas Assan Benck, 70. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Maria Bela Martins dos Santos, 68. Natural de Biritinga (Bahia). Residia em Barueri (São Paulo). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério de Barueri (São Paulo).

Raimundo Ferreira de Freitas, 64. Natural de São Miguel (Rio Grande do Norte). Residia em Sã Miguel (Rio Grande do Norte). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Penha, em São Paulo, Capital.

Vanderlei Ferreira dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Jandir Xavier da Silva, 54. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Porteiro. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Victor Cassoni de Oliveira, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Pizzaiolo. Dia 15, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Pereira da Silva, 85. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neusa Maria Fernandes, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Guilherma Cândida Gonçalves Leite, 85. Natural de Carvalhópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Jardim da Colina.

João Alves Sobrinho, 84. Natural de Macaíba (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Evilausa Vieira da Silva, 82. Natural de Murici (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Pensionista. Dia 15. Jardim da Colina.

Nair Maria dos Santos Silva, 74. Natural de Coroaci (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Dorival Badia, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gustavo, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Diadema. Cemitério Chora Menino, bairro Santana, em São Paulo. Capital.

Otacilio Tavares dos Santos, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Cícero Alves de Souza, 63. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Geozenilda Lindalva da Silva Alves, 62. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Rita. Dia 15. Vale da Paz.

Elcina Ildefonso Amorim Santos, 62. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Vale da Paz.

Hermildon José Teixeira de Sousa, 58. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Márcia Regina Farias Figueiredo, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Feirante. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Juliana Tavares dos Reis, 25. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Calderano dos Reis, 74. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia em Ribeirão Pires. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério São José.

Nelson Tenaglia Dias, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 15, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

José Osmar, 70. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 15, em Diadema. Cemitério São Sebastião.

Norma Maria Ribeiro Reis de Paula, 55. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.