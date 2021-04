Câmaras endossam tese de participação

Fabio Martins



17/04/2021 | 00:55



As câmaras do Grande ABC endossam tese de consolidar participação dos vereadores no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O recuo do Legislativo de São Bernardo sobre o pedido de saída da cidade do colegiado não havia sido bem digerido pelos demais municípios. O presidente da casa de Diadema, Josa Queiroz (PT), alegou que recebeu com “grata surpresa” a informação de requerimento do vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo e pertencente à base governista, propondo criação de conselho, uma vez que o democrata “fez coro à indicação” ao Executivo, noticiada pelo Diário, que sugeria desligamento de São Bernardo da entidade. “Reforço a importância do Consórcio como instrumento de articulação muito importante para mostrar a força da região.” Dirigente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) diz que defende diálogo constante dos problemas comuns entre os municípios, como na saúde. “Importante que São Bernardo e outras estejam juntas. O Consórcio traz resultado como organismo regional.” Sobre criação de conselho, o tucano citou que foi criado GT (Grupo de Trabalho) dos vereadores, representado pelos presidentes das casas.

No Semasa

Ex-secretário de Mobilidade Urbana de Santo André e após exercer mais recentemente cargo na coordenação da denominada UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos) na mesma pasta no início deste ano, Ajan Marques foi deslocado para a função de assessor especial do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). A autarquia municipal é gerida, atualmente, por Gilvan de Souza Júnior. Ex-superintendente do órgão e servidor de carreira da Prefeitura, Ricardo Kondratovich passou a ocupar desde o mês passado o posto de diretor-geral do setor de Mobilidade.

Doação salarial

O vereador Marcos Costa, o Tico (DEM), de Rio Grande da Serra, registrou, nas redes sociais, que irá doar 100% de seus vencimentos até o Natal para serem destinados à compra de cestas básicas, por meio do projeto Tico-Tico, a partir do dia 29 de maio. De acordo com o democrata, os materiais serão entregues exclusivamente à população de Rio Grande. “Minha ação de solidariedade nada mais é que devolver ao povo trabalhador seu próprio dinheiro, que é cobrado de forma tão covardemente daquele que mais carece do poder público para sobreviver, como a taxa do lixo”, escreveu, ao acrescentar que o momento “é de unir forças”.

Líder

O deputado estadual Vinicius Camarinha (PSB) foi nomeado para o posto de líder do governo na Assembleia Legislativa, em substituição a Carlão Pignatari (PSDB), hoje presidente do Parlamento paulista. A confirmação foi enviada pelo governador João Doria (PSDB) ao próprio Carlão, e publicada na quinta-feira no Diário Oficial. “É uma honra. Pretendo, junto com a Assembleia e os deputados, construir projeto de solução para demandas e problemas da população”, defendeu. Cabe frisar que o PSB teve candidatura própria na eleição de 2018 ao governo de São Paulo, justamente com o ex-governador Márcio França.

Bandeira hasteada

Em tempos ainda de grave crise sanitária de Covid-19 em âmbito nacional, a Prefeitura de Ribeirão Pires adotou medida que tem como um dos objetivos dar ponta de esperança de dias melhores aos moradores e visitantes da cidade no decorrer deste período de pandemia. Integrantes do governo Clóvis Volpi (PL) hastearam bandeira, na cor branca, bem no Mirante Santo Antônio, com os dizeres em azul: “Com fé, vamos vencer”.