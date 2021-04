Notebook da Samsung, headphones da Sennheiser e outros lançamentos da semana

Bianca Bellucci

16/04/2021 | 08:18



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, semanalmente, elas colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiro nos últimos dias. Os itens são referentes ao período entre 9 e 15 de abril. Confira!

Caixas de som X3305 e X3705, da Philips

A Philips lançou duas caixas de som Bluetooth: X3305 (R$ 1.799) e X3705 (R$ 2.299). Ambas são equipadas com a tecnologia Party Light, com luzes de LED que pulsam no ritmo da música. Também contam com entradas para cartão SD, dispositivos USB, microfone e guitarra. Ainda está disponível controles de volume no alto-falante e efeito eco.

Headphones da Sennheiser

A Sennheiser colocou no mercado dois headphones. O HD 25 Blue é uma releitura de um clássico da marca e chega com vendas limitadas. São apenas 200 unidades pelo preço sugerido de R$ 1.190. O modelo original foi desenvolvido na década de 1980 a pedidos da British Airways, que precisava de um fone de ouvido poderoso para abafar os ruídos do recém-lançado Concorde. O isolamento acústico ganhou fama e, assim, o gadget passou a ser desejado por DJs.

O outro headphone é o HD 560s. Ele vem com isolamento acústico e revestimento ultraleve, sendo recomendado para longas jornadas. O modelo, no entanto, não é Bluetooth – pelo menos o cabo tem 3 metros. Preço sugerido: R$ 1.650.

Notebook Galaxy Book S, da Samsung

A Samsung lançou o primeiro notebook da linha Galaxy no Brasil. Chamado de Galaxy Book S, a máquina conta com tela de 13 polegadas, bateria que promete até 17 horas de uso, processador de até 3.0 GHz e 8 GB de memória RAM.

O grande diferencial, porém, é a Pasta Segura. Localizado em um ambiente separado, mantém os arquivos armazenados com uma tecnologia de criptografia. Assim, só é possível acessá-los mediante autenticação por senha ou biometria. O recurso também promete proteger as informações no caso de tentativa de invasão.

Está disponível em duas cores. São elas: Mercury Gray (com 256 GB de armazenamento e preço sugerido de R$ 7.199) e Earthy Gold (512 GB e R$ 7.499).

