George Clooney tira foto com cartaz de papelão de si mesmo em loja de bebida alcoólica

Já imaginou encontrar um astro de Hollywood tirando foto na porta da sua loja? A gerente de uma loja de bebidas realizou esse sonho, em Boston. Na última sexta-feira, dia 9, o ator e diretor George Clooney estava gravando seu novo filme The Tender Bar, em Massachussetts, nos Estados Unidos, quando foi surpreendido com um recorte de papelão de si mesmo, ao entrar na loja de bebidas alcoólicas Marcorelle's Fine Wine and Beer.

De acordo com a gerente Leah Smith, em entrevista à People, Clooney parecia gente como a gente ao aparecer vestindo uma camiseta preta, calça jeans, tênis branco e uma máscara. O diretor entrou na loja, filmou duas cenas rápidas para o filme, tirou uma foto com seu recorte de papelão - entre uma conversa e outra -, e foi embora. O ator Ben Affleck também estava presente nas filmagens, mas não entrou no estabelecimento.

- Nós temos dois grandes recortes dele [George] na loja, e ele realmente tirou uma foto com o recorte dele. Foi um cara incrivelmente legal. Todo mundo tinha apenas boas palavras a dizer sobre ele, disse Leah Smith.