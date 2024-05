Com Rodrigo Faro no papel, novo trailer da cinebiografia de Silvio Santos apresenta detalhes da vida e carreira do apresentador

Rodrigo Faro volta a atuar após 16 anos, encarando o desafio de dar vida a um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos, no filme Silvio. Com estreia marcada nos cinemas para o dia 5 de setembro, o longa dirigido por Marcelo Antunes mergulha nos detalhes da vida e carreira do apresentador, e acaba de ganhar um novo trailer oficial.

O trailer de Silvio se aprofunda nas memórias mais íntimas de Silvio Santos, desde seus dias como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, o início do seu trabalho na rádio, a relação com Chico Anysio e Manuel de Nóbrega, até momentos decisivos em sua carreira, como a criação do famoso bordão quem quer dinheiro? em meio a uma crise no Baú da Felicidade. Além disso, o filme promete revelar aspectos pouco conhecidos da vida do apresentador, como a relação com sua filha Cintia Abravanel (interpretada por Adriana Londoño) e o exato momento em que é sequestrado por Fernando Dutra Pinto (Johnnas Oliva).

Para Faro, Silvio sempre foi uma verdadeira inspiração:

Quando eu era pequeno e visitava o SBT para participar de algum programa, eu me escondia na plateia, observando-o apresentar. Naqueles momentos, eu sonhava em estar no palco como ele, sendo um comunicador.

Sinopse:

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Elenco:

Rodrigo Faro

Johnnas Oliva

Vinícius Ricci

Fellipe Castro

Marjorie Gerardi

Eduardo Reyes

Bruna Aiiso

Duda Mamberti

Lara Córdula

Adriana Londoño

Polliana Aleixo

Ana Paula Lopez

Ator convidado: Paulo Gorgulho