Gracyanne Barbosa revela ganhar buquê e joias de admirador secreto

Novo pretendente? Gracyanne Barbosa compartilhou com os seguidores que está recebendo várias flores. Mas para sua tristeza, ela não sabe de quem.

Pelos Stories, Gracy contou um pouco de sua saga recebendo buquês de alguém que não sabe quem. Segundo ela, tudo começou em uma viagem a São Paulo.

- Cheguei no hotel, exausta. Que dia louco e vou compartilhar uma coisa com vocês. Semana passada estive em São Paulo e recebi um buquê de flores. Cheguei no Rio, recebi outro buquê de flores, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei com vocês porque não tinha remetente e fiquei meio assim.

Mas isso não parou por aí... Barbosa revelou que na última entrega veio junto uma joia. Mesmo feliz com a atenção, a musa fitness não vai abrir se não descobrir quem mandou.

- Aí, hoje, cheguei e tem um buquê de flores e uma joia. Então, quero saber. Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete, nem nada. No do Rio ainda tinha um bilhetinho, mas sem remetente. Esse não tem nada. Então, por favor, pessoa, se apresente. Nem vou mostrar o que veio aqui pra vocês, só se a pessoa se apresentar. Vou nem abrir, só se eu souber quem mandou. Acho que esse já é o sétimo buquê que recebo. Será que é a mesma pessoa? Eita como brilha. Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou. A menina do hotel só falou que chegou no meu nome. É isso, boa noite, Brasil.

Ex-affair

Durante uma sessão de respostas, Gilson de Oliveira, o ex-affair de Gracyanne falou sobre a famosa. Na caixinha de perguntas, um seguidor elogiou o personal trainer por não ter exposto a ex aluna.

- Sempre vou tratar com muito respeito, por isso que nunca saiu nada da minha parte. É uma mulher admirável. A galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom. Não curto a maneira com a que ela está sendo julgada. Até porque, quem nunca errou que atire a primeira pedra.