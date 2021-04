Paróquias tocam sinos às 15h em homenagem às vítimas da Covid

Da Redação



11/04/2021 | 00:01



A Diocese de Santo André promove hoje, às 15h, ação em homenagem às vítimas da Covid. Todas as 106 paróquias e 257 capelas das sete cidades do Grande ABC foram convidadas a badalar os sinos neste Domingo da Misericórdia, como manifestação de sinais de “esperança, fé e solidariedade”. Segundo a Diocese, a iniciativa também exalta o esforço dos profissionais de saúde, com horário escolhido com referência à hora da misericórdia, em que Cristo entregou a vida após ser crucificado. Coordenador de campanhas da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), padre Patriky Samuel Batista disse que o repicar dos sinos vai reforçar a mensagem de que “toda vida nos toca”.

O vigário episcopal para a pastoral, padre Joel Nery, também reforça o convite para que voluntários e paroquianos registrem o repicar dos sinos, e publiquem os vídeos no Facebook e no Instagram, marcando o perfil @diocesedesantoandre. “Venho trazer um convite para cada paróquia de nossa diocese, neste Domingo da Misericórdia, às 15h, tocar os sinos das igrejas por algum tempo e gravar esse momento e postar, marcando o perfil da Diocese de Santo André para fazermos esse sinal de unidade também nas redes sociais”, pediu o padre.