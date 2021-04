Missões em novo mapa

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



11/04/2021 | 00:01



Os desafios de descobrir quem são os impostores no meio de uma tripulação ou acabar com o grupo da nave ganham outro capítulo. A dinâmica do popular jogo Among Us (Entre Nós, em tradução do inglês para o português) deixa o espaço sideral para descer até a altura do Céu com a chegada de mapa inédito, já disponibilizado na atração e pronta para divertir quem se aventura nas bizarras investigações.

Os fãs voltam sua atenção para Airship (dirigível, em português), a maior arena disponível no game. A novidade tinha sido anunciada durante a edição do ano passado do The Game Awards, a maior premiação de jogos eletrônicos do mundo, realizada no começo de dezembro.

O objetivo do título, feito pela desenvolvedora norte-americana InnerSloth, continua a mesma: dentro de um grupo de tripulantes, um ou mais são pessoas que se infiltraram ali e devem eliminar a equipe. A ideia é descobrir quem são os impostores ou finalizar a missão dos bandidos, com estes últimos não podendo ser pegos ou causar desconfiança dos outros jogadores.

Com a chegada de Airship, explorar diferentes salas faz parte da diversão, assim como saber pontos onde se pode cortar caminhos de acesso e ter rotas de fuga. Tarefas inéditas, casos de remover sacos de lixo e polir joias, também estão presentes. Novos chapéus deixam o estilo dos participantes mais chamativo.

Among Us foi lançado originalmente em 2018, tenho ficado famoso somente em 2020, durante a pandemia da Covid-19, muito por conta da necessária interação on-line entre os participantes. Ele é grátis para celulares (com sistemas Android e iOS) e conta com versões pagas para computador (R$ 10,89, em média) e para o console Nintendo Switch (R$ 18,50, em média). Versões para Xbox One e Xbox Series X/S estão previstas para serem lançadas neste ano, mas ainda sem data definida.