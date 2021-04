10 jogos exclusivos para PlayStation mais premiados na década

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/04/2021



Existem diversas premiações especializadas em games, a exemplo do The Game Awards. Entre 2011 e 2020, inclusive, foram diversos games que se consagraram como os queridinhos pelo júri e público. Nesta lista, você descobre os 10 títulos exclusivos para os consoles PlayStation 3 e PlayStation 4 mais premiados na década. Confira!

1. The Last of Us (2013) – 257 prêmios

Um dos jogos mais amados para PlayStation 3 e depois relançado de forma remasterizada para o PlayStation 4, a primeira parte da saga de Joel e Ellie vendeu mais de 20 milhões de unidades nos dois consoles. É importante destacar que o game da Naughty Dog também é o mais premiado de 2014.

2. God of War (2018) – 258 prêmios

O novo capítulo da saga de Kratos foi lançado para o PlayStation 4, mudando as formas de gameplay, a história e até mesmo o comportamento do espartano. Nessa aventura pelos mundos nórdicos, o protagonista está acompanhado de seu filho Atreus e tem novos deuses e criaturas para enfrentar. O título venceu como Jogo do Ano no The Game Awards em 2018 e também foi o mais premiado naquele ano.

3. Uncharted 4: A Thief’s End (2016) – 188 prêmios

Mesmo aposentado, o caçador de tesouros é forçado a voltar para o mundo dos ladrões. Com riscos mais pessoais, Drake embarca em uma jornada pelo mundo em busca de uma conspiração histórica por trás de um famoso tesouro pirata. Apesar de não vencer como Jogo do Ano no The Game Awards, foi o título que mais conquistou prêmios em 2016.

4. Death Stranding (2019) – 112 prêmios

Do renomado game designer japonês Hideo Kojima, o jogo traz um mundo destruído em que apenas entregadores podem andar por aí. Sam Bridges, interpretado por Norman Reedus, é um deles e deve fazer diversas entregas para reconstruir a humanidade, enquanto foge de criaturas sobrenaturais, chuvas tóxicas e ladrões de carga. Mesmo perdendo o The Game Awards para Sekiro, Death Stranding foi o game que conquistou mais prêmios em 2019.

5. Horizon Zero Dawn (2017) – 69 prêmios

Em um mundo destruído, em que as máquinas substituíram os animais e os humanos voltaram a viver em tribos, a jovem Aloy busca respostas para o que causou tudo aquilo, enquanto enfrenta os robôs e outros sobreviventes. O premiado jogo ganhará uma continuação para PlayStation 4 e PlayStation 5 em 2021. Intitulado de Fobidden West, também é desenvolvido pela Guerilla Games.

6. Ghost of Tsushima (2020) – 60 prêmios

O recente lançamento da Sucker Punch para PlayStation 4 trouxe a história de Jin Sakai, um samurai que deve abandonar sua honra para conseguir vencer os mongóis que invadiram a ilha de Tsushima. Vale destacar que o game ganhou nota máxima da revista japonesa Famitsu, se tornando o terceiro jogo ocidental a atingir a avaliação 40/40 da publicação.

7. Journey (2012) – 58 prêmios

O jogo simples, mas de visual espetacular, encantou os jogadores. Do sol forte do deserto até tumbas gélidas, incitou discussões de como o videogame pode ser uma forma de arte. A trilha sonora também foi aclamada, conquistando até mesmo uma nomeação ao Grammy. Foi lançado originalmente no PlayStation 3, pelos estúdios Thatgamecompany, Tricky Pixels e Santa Monica, e depois recebeu uma versão para PlayStation 4.

8. Bloodborne (2015) – 33 prêmios

O jogo desenvolvido pela From Software foi feito para o público amante de souls-like (games desafiadores). Nele, os jogadores enfrentam seus pesadelos enquanto buscam respostas na antiga cidade de Yharnam, agora amaldiçoada com uma estranha doença endêmica que se espalha pelas ruas como fogo.

9. Marvel’s Spider-Man (2018) – 22 prêmios

Desenvolvida pela Insomniac Games, a aventura trouxe Peter Parker e diversos vilões para o PlayStation 4. Na história, o super-herói já é mais experiente e domina a arte de combater os grandes criminosos na cidade de Nova York. Ao mesmo tempo, ele está tendo dificuldades para equilibrar sua vida pessoal caótica e suas responsabilidades como herói.

10. Uncharted 3: Drake’s Deception (2011) – 20 prêmios

A última jornada de Nathan Drake no PlayStation 3, desenvolvido pela Naughty Dog, foi o primeiro passo para o fim da aventura do caçador de tesouros. O jogador leva o protagonista para a busca pela Atlantis de Areia, enquanto se depara com diversos perigos e inimigos pelo caminho.