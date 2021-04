A função da imprensa

Do Diário do Grande ABC



O governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, suspendeu ontem o contrato com a empresa Magsi, que deveria alugar veículos para a Sama (Saneamento e Serviços de Mauá) ao custo de R$ 73,9 mil anuais. A decisão ocorreu assim que a administração tomou conhecimento, por meio de reportagem exclusiva publicada por este Diário, de que a firma integra o grupo comandado pela empresária Maria José Cantarelli Garcia, que também é dona da Garloc Transportes, Logística e Locações – companhia proibida de contratar com o poder público por suspeita de integrar organização criminosa que pagava propina a autoridades para vencer licitações.

A reportagem nasceu do trabalho investigativo conduzido pelo repórter Júnior Carvalho e serve para ilustrar a importância de uma imprensa vigilante para a moralização dos contratos públicos. Se o jornal não tivesse exposto o malabarismo para burlar o veto imposto pela Justiça Federal à Garloc, o grupo empresarial do qual ela faz parte seguiria recebendo parte do orçamento mauaense – ao qual, segundo investigações da Operação Trato Feito há dois anos, ela teve acesso ao subornar o então prefeito Atila Jacomussi (PSB).

Caberá agora ao departamento jurídico do governo mauaense fazer a análise necessária para determinar se vai rescindir definitivamente o contrato com a Magsi ou se correrá o risco de ser questionado, em futuro próximo, pela Justiça por desobedecer a ordem emanada pela juíza Raquel Silveira, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região).

Ao mostrar a ligação umbilical entre Magsi e Garloc, obrigando a Prefeitura de Mauá a suspender o contrato com a primeira, sob risco de afrontar a probidade, o Diário cumpriu a sua obrigação, desempenhou o papel que a comunidade dele espera. A sociedade do Grande ABC pode continuar contando com os olhos deste jornal, que há quase 63 anos, a serem completados no próximo 11 de maio, estão abertos para expor aquilo que muitos políticos e empresários gostariam que se mantivesse escondido.