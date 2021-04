O rio que divide (ou unifica) a cidade

"O Rio Tamanduateí, um caudal sinuoso de água límpida e abundante, possuía nada menos de 12 curvas entre a avenida e a divisa com Fernando Hackradt (dono de uma fábrica de adubos em Santa Terezinha). Era cruzado pela Avenida Antonio Cardoso por uma frágil pinguela de troncos e travessas, por onde só passavam um a um, os carros de bois.”

A Semana Santo André 2021 começa com as capivaras que o engenheiro Aldo descobriu neste que é o principal rio urbano da região, o Tamanduateí. E que é formado, entre outros, pelo Córrego Utinga, que divide Santo André de São Caetano.

Utinga, Tinga, Tingá, assinalam antigos mapas e gráficos... Nasce e corre no distrito central de Santo André. Foi nome de um dos loteamentos dos Pujol, na linha Jardim/Campestre/Santa Maria/Saúde. E que denomina Utinga, o que foi o 2º Subdistrito andreense.

Ou seja: Utinga, a área que pretendemos focalizar nesta semana do aniversário de Santo André – provocados pelo professor Takara – tem na bacia hidrográfica uma de suas referências básicas. A geografia alterada, conforme salienta o saudoso rhodiano e memorialista Walter Bevilacqua. Utinga, redescoberta pelas capivaras do engenheiro Aldo. Elas elegeram o Rio Tamanduateí, e nos mostram: a – o rio que inundou fábricas; b – o rio que foi retificado; c – o rio que foi envenenado na primeira descarga da Refinaria de Capuava; este Rio Tamanduateí é uma das marcas mais sagradas do município de Santo André, que faz aniversário e que precisa, enfim, ser tratado com maior respeito.

Diário há meio século

Sexta-feira, 9 de abril de 1971 – ano 13, edição 1507 Especial – Na Serra do Mar, entre a represa de Guarapiranga e a Via Anchieta, estão vivendo 30 índios: 16 guaranis que fugiram do posto de Manguinhos, no Sul do Paraná. A informação era dada pelo general Olavo Mendes da Rocha, titular da Quarta Delegacia Regional da Fundação Nacional do Índio. Futebol – Em amistoso comemorativo ao aniversário de Santo André, o Santo Andre FC é goleado por 4 a 0 diante da Ponte Preta.





Em 9 de abril de...

1901 – Padre Luiz Gonzaga Locchi (ou Alocchi) coordena a procissão da Páscoa na Vila de São Bernardo, juntamente com o cidadão José da Silva Madeira. O sermão foi feito por um padre-professor de Itu. 1916 – Amistoso intermunicipal de futebol em Santo André: Primeiro de Maio 1, União Paulista 0; 3 a 1 para os visitantes entre os segundos quadros. 1921 – Registrada a peste bovina em Osasco, Carapicuiba, Cotia, São Roque e Santo Amaro. Berlim (UP) – O vapor brasileiro ‘Caxias’ estava sendo adaptado em Hamburgo a fim de conduzir 2.000 imigrantes ao Brasil. O governo brasileiro pagaria as passagens, sendo depois reembolsado. 1931 – Prefeito Armando Setti, de São Bernardo, firma contrato com o construtor Rodolpho Tartari para a pavimentação, com paralelepípedos, de trecho central da Rua Marechal Deodoro, na Vila de São Bernardo. 1946 – Decreto presidencial número 20.942 autoriza o funcionamento da FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), cujas atividades começaram em 20 de maio daquele ano em São Paulo. 1956 – O deputado Fioravante Zampol apresentava projeto de lei na Alesp dispondo sobre a criação de uma escola de engenharia em Santo André. Zampol justificava a proposta lembrando que Santo André possuía um dos maiores parques fabris da América do Sul, necessitando permanentemente de engenheiros-mecânicos, metalúrgicos e químicos. 1976 – Prefeito Amaury Fioravanti inaugura o Paço de Mauá. 1996 – Ford inaugura a linha do Fiesta na fábrica de São Bernardo. Bons tempos!

