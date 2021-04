São Caetano convoca para a segunda dose quem tem de 77 a 79 anos

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



02/04/2021 | 10:55



A Prefeitura de São Caetano já abriu o agendamento para tomar a segunda dose da Coronavac para idosos que têm de 77 a 79 anos. Vale para quem se imunizou com a primeira entre 10 e 12 de março.

A aplicação será realizada no sistema drive-thru do Teatro Paulo Machado e do Estádio Anacleto Campanella. Acesse o link http://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br para agendar. Digite a data, que deve ser a mesma escrita em seu cartão de vacinação e escolha o horário.

É necessário levar documento pessoal, carteira de vacinação e protocolo de agendamento. A recomendação é chegar com, no máximo, com 15 minutos de antecedência. Caso não tenha como ir com carro, o munícipe poderá ser atendido a pé.