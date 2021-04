Guardiola lamenta saída de Agüero e revela que City pode não contratar substituto

02/04/2021 | 10:12



Cinco dias após o Manchester City anunciar que não renovará o contrato do argentino Sérgio Agüero no fim da temporada, o técnico Pep Guardiola lamentou perder o atacante e revelou que o clube pode não buscar um substituto por falta de dinheiro.

"Com os preços, não vamos comprar nenhum atacante, é impossível, não podemos pagar. Todos os clubes lutam financeiramente, nós também. Temos Gabriel (Jesus), Ferran, Raheem. Hoje há mais chance de não comprarmos um atacante", afirmou o treinador.

O Manchester City estudava investir no norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, mas se irritou com o tour que o pai do jogador e seu empresário estão fazendo pela Europa numa espécie de leilão da jovem revelação, e não quer mais falar do assunto.

Guardiola, sem citar Haaland, apenas preferiu baixar as esperanças dos torcedores do City na chegada de um goleador ao anunciar que o clube dificilmente investirá em um novo camisa 9 para a próxima temporada.

"Já temos jogadores suficientes no time titular e jogadores interessantes na academia. Com a economia no futebol mundial agora, talvez não vamos contratar um atacante nesta temporada", enfatizou o técnico espanhol, que fez questão de elogiar o argentino.

"Nós sabemos o quão importante jogador ele é, e foi no passado. Essas decisões (não renovar) nunca são fáceis", admitiu. Agüero defendeu o Manchester City por 10 temporadas. "Quero ser claro, talvez possamos encontrar um jogador para substituir Sergio (no futuro). Em termos de número, ele pode ser substituído, mas pelo que ele significa para este clube, é impossível."