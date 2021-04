Estado de S.Paulo começa abril com 1,1 mil casos de Covid-19 por hora

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/04/2021 | 22:39



No primeiro dia do mês de abril, o Estado de São Paulo registrou 26.567 novos casos de Covid-19, média de 1.100 a cada hora. No total, já são 2.496.416 pessoas contaminadas, das quais 2.127.249 já estão recuperadas. A doença causada pelo novo coronavírus já tirou a vida de 75.734 pacientes no Estado, sendo que nas últimas 24 horas foram registrados 1.082 óbitos.

Em todo o País, desde o início da pandemia, 12.839. 844 pessoas já foram infectadas, das quais 321.515 não resistiram. Ontem, pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil teve a confirmação de mais de 3.700 vítimas fatais em 24 horas, com o registro de 3.769 óbitos.



GRANDE ABC

O Grande ABC chegou ontem à marca de 157.763 pessoas contaminadas pela Covid-19. Já são 5.717 mortes causadas pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia na região, em março de 2020, 142.846 pacientes já se recuperaram.

Ao menos 143 pessoas aguardam na fila da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) por um leito de internação, sendo 81 para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 62 para enfermaria. As cidades reportaram mais oito óbitos de pacientes que esperavam por hospitalização. Já são 106 mortes nessas condições.