Em meio a batalha com o pai por tutela, Britney Spears assusta ao postar foto de mulher segurando bebê caveira e diz: O diabo está nos detalhes

30/03/2021 | 10:10



Desde que o movimento #FreeBritney passou a ganhar mais força por conta do documentário que mostra a vida de Britney Spears após passar a ter sua tutela comandada pelo pai, as redes sociais da cantora vêm sendo monitoradas pelos fãs, que acreditam que ela passa algumas mensagens subliminares nos posts pedindo ajuda para sair da situação em que se encontra com o patriarca da família.

Para quem não acompanha a história, Britney tem o pai Jamie Spears como tutor legal desde que teve episódios de fúria e descontrole emocional ao perder a guarda dos filhos para o ex-marido. No entanto, ela vem brigando na justiça para ter o controle sobre sua vida pessoal e finanças desde então, sendo que o mais recente episódio sobre a batalha vem com uma petição em 26 de março para remover completamente o pai como seu tutor legal.

Na última segunda-feira, dia 29, no entanto, ela voltou para as redes e fez posts para lá de intrigantes e assustadores. Isso porque a cantora de 39 anos de idade postou a foto de um bebê com rosto de caveira, ainda fazendo uma estranha referência à sua música Baby One More Time ao legendar o post:

O diabo está nos detalhes... não gostaria que esse bebê me batesse mais uma vez.

O post enigmático acumula milhares de curtidas, mas nos comentários as pessoas expressaram preocupação, enquanto outras pensaram que seria algum tipo de sinal.

E não foi só isso. Britney também postou um vídeo dela dançando com a legenda:

Eu sou uma vampira extremamente malvada, mas realmente esse é o ponto!!!!.

Com isso, é claro que os fãs do movimento #FreeBritney pensaram, novamente, que ela está clamado por ajuda em meio a sua batalha pela tutela conservadora. O que será que ela quis dizer?