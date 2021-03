Gilberto se desculpa com Juliette após Jogo da Discórdia no BBB21: -Eu estava no auge da minha raiva

30/03/2021 | 09:10



Juliette ouviu Sarah e Gilberto na madrugada desta terça-feira, dia 30, após Jogo da Discórdia no BBB21.

A sister afirmou que ficou magoada com Gilberto durante declarações feitas no programa ao vivo, como por exemplo, o fato do economista achar que a paraibana não enxuga as lágrimas para fazer VT.

- Eu estava no auge da minha raiva. Eu falei algo e você rebateu. Eu já vim cego de raiva deste que falei com Rodolffo, disse Gilberto, pedindo desculpas à sister, que afirmou ter sido descredibilizada por suas emoções e profissão.

Juliette então aconselhou Gil a parar de ouvir fofoca:

- Nada apaga ou justifica a forma que você tem lidado com as coisas aqui comigo. Para! Eu não sou tua mãe, eu não sou tua irmã... Para de acreditar em fofoca e agir baseado em raiva. Para de falar dos outros sem saber, para com isso. Eu estou dizendo dez vezes. Eu já disse antes. Tu fecha teus ouvidos para mim, depois que as coisas acontecem tu vem pedindo desculpa e aí tu quer que eu te desculpe. Eu já desculpei uma, duas, três, quatro... Eu já estou machucada e calejada. Eu não aguento mais. A verdade é essa.

Os dois, por fim, parecem ter esclarecido as coisas, já que a conversa se encerrou com uma troca de carinhos.

- Para eu poder começar a abrir o que eu sinto em relação a você, eu apanhei muito. Assim, de me decepcionar muito, mas muito, viu Gil. Tu pintasse e bordasse com a minha cara. Você é fofoqueiro. E tem mais: acredita nas fofocas e não tem peito para perguntar.

Gilberto afirma que tem coragem de perguntar para ela e Juliette rebate, dizendo que agirá diferente com ele. Rindo, Gil diz para a colega: - Eu te amo!

Já Sarah não quis saber de acertar as contas com a sister e afirmou que as duas só conversarão caso ela volte do paredão:

- Eu tenho medo de me autossabotar. Mas eu quero te falar, do fundo do coração, que nós duas voltemos. E quando a gente voltar, aí eu quero conversar com você. Agora não porque eu tenho medo de eu falar alguma coisa, você falar alguma coisa. Porque a gente está as duas no Paredão. Eu espero que a gente volte, as duas. Eu estou falando do fundo do coração.

Será que vai dar tempo para ter essa conversa?