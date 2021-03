Príncipe William é eleito o homem careca mais sexy e Kate Middleton lança livro fotográfico sobre a pandemia no Reino Unido

28/03/2021 | 13:10



A careca de príncipe William está dando o que falar na intrnet! O The Sun divulgou o resultado de uma pesquisa feita pela Longevita, empresa especializada em cirurgia cosmética, revelando que o herdeiro ao trono britânico é considerado o homem careca mais sexy do mundo.

O estudo analisou que o duque foi descrito como sexy cerca de 17,6 milhões de vezes em páginas encontradas na internet. Ele deixou para trás nomes como Mike Tyson, Jason Statham, Vladimir Putin, Pitbull, Michael Jordan, John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson e Vin Diesel.

Os internautas ficaram surpresos com o resultado da pesquisa e, claro, viralizaram o assunto nas redes sociais.

Até mesmo Stanley Tucci, que atuou em Diabo Veste Prada, se pronunciou por ter ficado de fora da lista.

Quem desses reis deveriam usar a coroa? São tantas opções maravilhosas, escreveu ele, divulgando os astros carecas que poderiam ter ficado com o posto de careca mais sexy do mundo.

E enquanto William vira manchete por sua careca, Kate Middleton roubou a cena por um motivo bem mais nobre! A duquesa de Cambridge está lançando um livro fotográfico sobre a pandemia do coronavírus. O projeto fotográfico Hold Still já se transformou em uma exposição na National Portrait Gallery e agora será um livro com 100 imagens selecionadas por ela.

O anúncio foi feito em um post assinado pela própria Kate, que aparece com uma câmera fotográfica em mãos.

Queria usar o poder da fotografia para criar um registro duradouro do que todos estávamos vivendo - para capturar histórias de indivíduos e documentar momentos significativos para famílias e comunidades durante a pandemia, explicou.

A publicação será lançada no dia 7 de maio deste ano e toda a receita de sua venda será destinada a apoiar o trabalho da National Portrait Gallery e de outras instituições de caridade.