S.Caetano instala barreiras sanitárias para frear circulação de pessoas na cidade

Aline Melo



27/03/2021 | 00:26



A Prefeitura de São Caetano vai instalar, a partir de hoje, quatro barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade com a finalidade de reduzir a circulação de pessoas no município e desacelerar a contaminação por Covid-19. “É um trabalho de conscientização. O direito da pessoa ir e vir está garantido”, explicou o prefeito Tite Campanella (Cidadania).

As estruturas vão funcionar 24 horas, pelo menos, até o próximo domingo. As barreiras serão instaladas na Avenida Goiás com Avenida Guido Aliberti; na Avenida Guido Aliberti com Estrada das Lágrimas; na Avenida Goiás com Rua Joana Angélica e no Viaduto Independência com Praça Itália, pontos de acesso à cidade. Os equipamentos terão agentes do departamento de trânsito e apoio da GCM (Guarda Civil Municipal). Profissionais de saúde vão medir a temperatura das pessoas e questioná-las sobre o motivo de estar passando no local.

Outras vias da cidade serão interditadas, com o intuito de que a circulação de pessoas caia. “Nosso objetivo com essas ações é ganhar tempo para a gente diminuir o contágio. Temos um grupo muito grande de vacinados, 17% dos moradores; outros imunizados porque já tiveram a doença”, explicou o prefeito. “Precisamos ganhar tempo essa semana para avançar na vacinação. Estamos trabalhando junto ao governo do Estado para que a gente possa antecipar doses de vacinas, continuar no trabalho de imunização e esperamos que depois dessa semana reduza a ocupação dos leitos e o contágio, para retornar a uma situação de normalidade”, concluiu Tite.

Outra medida tomada na cidade para melhorar o fluxo de atendimento dos pacientes com Covid foi a determinação de que a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) não atenda mais casos de pessoas com sintomas gripais. O equipamento agora é exclusivo para casos de emergências, como acidentes, quedas ou outras situações, quando não há suspeita de infecção pelo coronavírus.

O atendimento dos pacientes com sintomas de contaminação pelo novo coronavírus está sendo feito nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, que vão permanecer abertas na próxima semana. A UBS Caterina Dall’Anese (Rua Prates, 430, bairro Olímpico) está funcionando 24 horas para atendimento de situações fora do horário de expediente das outras unidades.

“Isso foi necessário para organizar melhor o nosso fluxo de atendimento. Nossa estrutura hospitalar é adequada para a população da cidade”, ponderou o prefeito. “Queremos incentivar as pessoas a buscarem atendimento de saúde mais próximo das suas casas, mas ninguém vai negar atendimento de urgência e emergência”, concluiu Tite.