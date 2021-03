Até R$ 880 de desconto: Positivo faz promoção em smartphones e notebooks

Da Redação

Do 33Giga



26/03/2021 | 16:48



A Positivo está oferecendo descontos de até 34% em seus produtos até 31 de março. São computadores all-in-one, notebooks, smartphones e tablets, que podem ser adquiridos pelo site Meu Positivo. Na prmoção, a empresa oferece frete grátis para todo o Brasil.

As compras com pagamento à vista, via boleto ou PIX, recebem desconto adicional de 10% sobre o valor promocional dos produtos. Por exemplo, desktops como o all-in-one Positivo Union I581tb podem ser adquiridos com R$ 880,00 de desconto, por R$ 4.116,00 à vista.

Na mesma modalidade de pagamento, o consumidor também pode encontrar notebooks até R$ 265,00 mais baratos – como é o caso do modelo Motion C4128Ei, além de smartphones com R$ 248,00 de desconto, como o Twist 3 S513 32GB Dual Chip.