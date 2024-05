Correios recebem doações nas agências para ajudar vítimas no RS

Desde segunda-feira (6), toda a rede de agências dos Correios nos estados de São Paulo e do Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, receberão doações para as vítimas das chuvas que estão atingindo o estado gaúcho. A estatal irá coletar e transportar gratuitamente os donativos – não haverá nenhum custo aos doadores.

São aceitos alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. Esses são os itens de maior necessidade no momento, segundo informações da Defesa Civil, instituição parceira dos Correios nesta ação.

Os Correios irão doar, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas. As doações são objetos de refugo, ou seja, que passaram por todas as tentativas de entrega, não foram procurados pelos destinatários nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, em Santa Maria, os Correios disponibilizaram caminhões e empregados para auxiliar a Defesa Civil no que for necessário.

Atendimento e entregas – Os Correios também trabalham de forma contingencial no Rio Grande do Sul diante dos transtornos causados pelas inundações, na tentativa de minimizar os impactos para empregadas, empregados e clientes. Uma equipe multidisciplinar está viabilizando medidas para a normalização dos serviços nas agências que foram alagadas – até sexta-feira (3), do total de cerca de 400 agências do estado, 86 estavam inoperantes por conta da situação. A empresa recomenda que, antes de ir a uma agência, o cliente busque informações sobre o funcionamento por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 725 0100, que funciona de segunda à sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 14h. Outras iniciativas incluem adaptações em itinerários do transporte de cargas e ajustes nos prazos de entrega.

Ações internas – Os Correios também iniciaram uma série de ações voltadas para apoiar empregadas e empregados da estatal no Rio Grande do Sul. Entre elas, está a concessão do auxílio-calamidade, benefício instituído pela atual gestão em 2023, no acordo coletivo de trabalho, e que prevê o pagamento de um salário-base adicional a empregadas e empregados que tenham ficado desabrigados ou tenham sido intensamente atingidos por razões que levaram o poder público a decretar estado de calamidade pública. A estatal ainda disponibilizou apoio por meio de assistentes sociais e está estudando medidas para auxiliar os trabalhadores por meio do fundo de pensão dos empregados, o Postalis, e a operadora do plano de saúde, a Postal Saúde.