Pronto Socorro Central de São Bernardo vai atender apenas pacientes com Covid

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 15:23



A partir deste sábado (27), o Hospital Pronto Socorro Central, em São Bernardo, passará a ser exclusivo para o tratamento de casos de Coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). "Com isso, peço que aqueles que precisem de atendimento de urgência e emergência procurem uma das nossas nove UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) ou o Pronto Atendimento do Taboão", esclareceu Morando.

De acordo com o Paço, a mudança é necessária devido ao estrangulamento da rede de saúde. "Atingimos 100% da ocupação dos leitos nesta quinta-feira (25) e precisamos ampliar nossa capacidade. Serão mais 192 novos leitos exclusivos para pacientes com coronavírus, totalizando 664 leitos no município para a doença", disse.