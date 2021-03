São Caetano muda sistema de atendimento a pacientes com síndromes gripais

Do dgabc.com.br



23/03/2021 | 12:19



Em virtude do agravamento da pandemia do coronavírus e a consequente alta na procura dos hospitais municipais, a Prefeitura de São Caetano anunciou nesta terça-feira (23) alteração no sistema de atendimento a pacientes com síndromes gripais.

A partir das 19h as pessoas que apresentarem sintomas da Covid-19 como febre, coriza, tosse, fadiga, falta de ar, entre outros, deverão comparecer à unidade de Saúde mais próxima de sua residência.

A estratégia visa desafogar o Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho, que continuarão prestando o atendimento de urgência e emergência.

Para tanto, a UBS Caterina Dall’Anese, no Bairro Olímpico, passará a funcionar 24h, atendendo, exclusivamente, casos de síndromes gripais. “Estamos adequando o nosso sistema de Saúde para que todos os nossos moradores que necessitem tenham atendimento adequado, seja no combate à Covid-19 ou a outros casos”, afirma o prefeito Tite Campanella.

As demais 11 unidades de Saúde (nove UBSs, mais o Centro Policlínico Gentil Rstom, no Bairro Nova Gerty, e o Centro de Especialidades Médicas, no Bairro Fundação) seguirão prestando o atendimento de rotina e também a casos de síndromes gripais, dentro do horário normal de funcionamento de cada equipamento. Procedimentos eletivos (consultas e exames não urgentes) serão remarcados.

“Seguiremos com o atendimento na Carreta Saúde em Movimento, ao lado do Hospital Albert Sabin. Mas pedimos que, preferencialmente, o morador com sintomas de síndromes gripais vá até a unidade de Saúde mais próxima de sua casa”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone. Os equipamentos estão abastecidos inclusive, com testes de detecção da Covid-19, que serão realizados em casos suspeitos da doença.

Confira a relação das unidades de Saúde de São Caetano preparadas para o atendimento a casos de síndromes gripais:

UBS Caterina Dall’Anese - Rua Prates, 430 - Bairro Olímpico

Funcionamento 24h, todos os dias da semana



UBS Nair Spina Benedicts - Rua Oswaldo Cruz, 1.153 - Bairro Oswaldo Cruz

Segunda a sexta, das 7h às 21h. Sábado, das 8h às 12h



UBS Dr. Ivanhoé Esposito - Rua Flórida, 295 - Bairro Barcelona

Segunda a sexta, das 7h às 21h. Sábado, das 8h às 12h



Centro Policlínico Gentil Rstom - Avenida Tietê, 301, Bairro Nova Gerty

Segunda a sexta, das 7h às 21h. Sábado, das 8h às 12h



Centro de Especialidades Médicas - Rua Heloisa Pamplona, 269, Bairro Fundação

Segunda a sexta, das 7h às 21h. Sábado, das 8h às 12h.



UBS Amélia R. Locatelli - Alameda João Galego, 01 - Bairro Santa Maria

Segunda a sexta, das 7h às 21h. Sábado, das 8h às 12h



UBS Dolores Massei - Rua Senador Fláquer, 134 - Bairro São José

Segunda a sexta, das 7h às 21h. Sábado, das 8h às 12h



UBS Dr. Angelo Antenor Zambom - Rua Vanda, 11 - Bairro Boa Vista

Segunda a sexta, das 7h às 17h



UBS Darcy Sarmanho Vargas - Rua General Estilac Leal, 58 - Bairro Mauá

Segunda a sexta, das 7h às 17h



UBS João Luiz Pasqual Bonaparte - Rua Maranhão, 611 - Bairro Santa Paula

Segunda a sexta, das 7h às 17h



UBS Maria Corbeta Segato - Avenida Prosperidade, 671 - Bairro Prosperidade

Segunda a sexta, das 7h às 17h



UBS Moacir Gallina - Rua Casemiro de Abreu, 560 - Bairro Cerâmica

Segunda a sexta, das 7h às 17h