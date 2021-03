Obituário - 22 de março de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Francisco Hudson Magalhães Arrais, 90. Natural de Mombaça (Ceará). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 19, no hospital de campanha UFABC. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aracy Bernardo de Andrade, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Iracema de Jesus, 83. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Fernandes Pegoraro, 81. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

Antonino Roccella, 75. Natural da Itália. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Antonia da Silva Ceola, 75. Natural de Assis (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Gomes de Sá, 72. Natura de Sales (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orivaldo Natalino, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Fongaro, 70. Natural de Capinzal (Santa Catarina). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Iracema Garbi do Nascimento, 68. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Heleno Manoel Gino, 66. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Soares de Siqueira, 65. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Denise Luiza Porto Messias, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Helio dos Santos, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Jorge Luiz da Silveira, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Almoxarife. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Carvalho Alba Junior, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Francisco Jordão Possar, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus. Camilópolis.

Edson Norberto de Britto, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Servente geral. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ercilia de Mattos, 56. Natural de Datas (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pizzaiola. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleonice Carneiro de Lima, 54. Natural de Campina da Lagoa (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônoma. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iara Cristina Nunes da Silva, 52. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Iracema, em São Paulo, Capital. Auxiliar de enfermagem. Dia 19, em Santo André. Parque das Cerejeiras, em São Paulo.

Maria do Carmo Felipe Silva, 51. Natural de Sertania (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André. Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Gerente. Dia 19, em Santo André. Jardim dos Pêssegos, em São Paulo.

Fábio Spinelli, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Flavio Emerson dos Santos, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Motoboy. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ana Gomes Figueiredo Pascotto, 97. Natural de Palmeiras de Goiás (Goiás). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Judite Oliveira Ramos da Rocha, 93. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Terezinha Monteiro de Andrade, 93. Natural de Cunha (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Durvalina Zampieri Scantamburlo, 86. Natural de Conchal (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Pedro Martins Filho, 86. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia em Cotia (São Paulo). Dia 17, em São Bernardo. Bosque da Paz.

Maria Criscuolo, 84. Natural da Itália. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Olenca de Oliveira Nogueira, 82. Natural de Jeriquara (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Therezinha de Brito Canaval, 82. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia na Vila Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Daniel Joaquim Vieira, 81. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Pinheiro, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Hiroko Misuta Kitano, 80. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Benilda Moreira de Sousa, 80. Natural de Oliveira dos Brejinhos (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Isabel Rodrigues Dias, 80. Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Mario de Oliveira Costa, 80. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Souza Pereira, 78. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Parque das Garças, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

João da Silva Leme, 76. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Aldino Gerbelli Filho, 75. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Vicente Menconi, 75. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Sirlei de Oliveira Palermo, 74. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Miklos Istvan Bodo, 74. Natural da Hungria. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

José Gomes de Araujo, 70. Natural de Timbauba (Pernambuco). Residia no Jardim Aladim, em São Paulo. Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Otacilio Ramos Junior, 69. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Bosque da Paz.

Domingos Teixeira de Sousa, 69. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Celina Gentil Mendonça Alves, 69. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Jaridm da Colina.

Pedro Joaquim da Silva, 69. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Madalena Neves da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria Geni da Silva, 66. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Carmelita Clementino da Costa, 63. Natural de Santa Luzia (Paraíba). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Paulino Angelo, 90. Natural de Cajobi (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Silva dos Santos, 79. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 19. Memorial das Cerejeiras, em São Paulo.

Jesulino Policiano dos Santos, 70. Natural de Sebastião Laranjeiras (Bahia). Residia em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ivo Antonio Pereira, 63. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Luiz Aparecido Machado, 52. Natural de Santo André. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Alexandre Alberto Assunção, 44. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

José Mendes de Sousa, 42. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).



M A U Á

Manoel Gomes de Faria, 92. Natural de Serra Negra do Norte (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Debartolo, 82. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Rodnei Neri Soares, 78. Natural de Padre Paraíso (Minas Gerais). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Veida de Mattos, 78. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Neuza Helena Cosentino, 72. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Alice de Oliveira Aparecido, 71. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Valdomir Pinto da Luz, 70. Natural de Cerqueira Campos (Paraná). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Elsa Frida Rizi, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Floritiva dos Reis de Jesus, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra 5, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Adalzira Barros Canato, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Ariston Pereira da Silva, 66. Natural de Caldeirão Grande (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Euclides Bento da Silva, 65. Natural de Itararé (São Paulo). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Rodrigues da Silva, 64. Natural de Pescador (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Amauri Ferreira dos Santos, 62. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Marta B. do Nascimento, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Marques dos Santos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Gonçalves Moreira, 58. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia na Vila América, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Ester de Souza Pereira, 53. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Valdeci Severo Gomes, 50. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.,

José Ferreira dos Santos, 48. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Feita, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

William Júnior Sardinha Evangelista, 30. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Palácio Lopes, 76. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Vale dos Pinheirais



RIO GRANDE DA SERRA

Carlos José da Costa, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Servidor público. Dia 19, em Santo André. Cemitério São Sebastião.