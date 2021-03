Irmã de Paulo Gustavo faz homenagem emocionante ao humorista, internado com Covid-19

21/03/2021 | 12:10



Juliana Amaral, irmã do humorista Paulo Gustavo, fez uma homenagem emocionante ao ator, atualmente internado após testar positivo para o novo coronavírus. No último sábado, dia 20, Juliana compartilhou um lindo texto em seu perfil oficial do Instagram, onde pede pela recuperação do artista e de todos que foram acometidos pela doença. Em seu desabafo, ela também fala da importância de Paulo Gustavo em sua vida, e aproveita para enviar energias positivas durante o processo de recuperação do ator.

Tatau, estou aqui te esperando para ouvir essa sua risada que embala a minha vida desde que éramos crianças e dividíamos o mesmo quarto. Dou minha vida por você. Você é parte de mim. O que você sente, eu sinto. Do que você acha graça, eu acho também. O que você gosta de comer, eu também gosto. Você transforma a minha vida diariamente com seu olhar, sua inteligência, sua alegria e seu amor. Como é bom compartilhar a vida com você e ser sua irmã.

Juliana desejou forças ao irmão neste momento delicado.

Lembra que nós combinamos de ficarmos velhinhos juntos, em volta das suas perucas, suas maquiagens e seus figurinos, para você nunca deixar de criar e mostrar para o mundo sua genialidade. Você sempre diz que eu sou seu anjo da Guarda. Daqui eu te protejo com meu amor. Força, irmão! Estou morrendo de saudade!

E pediu por orações.

Meu amor por você vai além desse plano. Nossas almas já passeavam juntas por aí antes da gente nascer e dividir nosso primeiro quarto. Estou aqui para você sempre!!! Te amo muito. Que Deus te cure e a todos os enfermos. Peço a todos que continuem na corrente de oração nos horários 12h, 15h e 18h. SENHOR, SOPRA NOS PULMÕES DE TODOS AQUELES QUE NECESSITAM DE AR NESSE MOMENTO. Amém!

Paulo Gustavo apareceu nos comentários da publicação e agradeceu à irmã, dizendo:

Te amo.