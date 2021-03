Yara Ferraz



20/03/2021 | 23:05



Os sete prefeitos do Grande ABC se reúnem neste domingo, dia 21, no fim da tarde, após convocação do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. No encontro, a expectativa é que seja discutida a possibilidade de lockdown na região, além de outras medidas de combate a pandemia, que alcança níveis alarmantes de internações em todo o Estado.

A informação foi confirmada pelo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). A entidade regional enviou um ofício ao Estado solicitando um lockdown em toda a região metropolitana na última semana. "Houve um retorno do Estado pedindo para que a gente aguardasse até o fim de semana, após uma reunião do comitê de contingência do combate ao coronavírus", afirmou.

O prefeito voltou a falar da importância de que uma decisão mais restritiva, para evitar o contágio pelo vírus, seja unificada. "Nossa região é toda interligada. Não só as sete cidades, mas a capital e as demais cidades da região metropolitana, por isso tudo tem que ser feito como uma unidade."

Os demais prefeitos das 39 cidades da região metropolitana também devem participar.